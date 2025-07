La emoción de una abuela mendocina cuando se enteró que iba a ver al Tomba por primera vez

Godoy Cruz volvió a jugar en su estadio y muchos hinchas lo vivieron a flor de piel. Sin embargo, la emoción de esta abuela conmovió a todos en las redes sociales.

El retorno de Godoy Cruz a su casa encontró a la familia unida. Abuelos con sus nietos, hermanos que llegaban abrazados al Estadio Feliciano Gambarte, y que habían soñado durante muchos años con poder volver a pisar la tribuna. Fue así como un hijo decidió sorprender a su madre y el video de la reacción se volvió viral en las redes sociales.

Tras más de 20 años, El pueblo bodeguero regresó a su casa, es que terminaron las obras en el Estadio Feliciano Gambarte y la reinauguración estuvo cargada de emoción.

Luego, el Tomba disputó sus primeros partidos y muchos de sus hinchas pudieron volver a ver a su equipo jugar. Fue en este contexto que una familia planeó una sorpresa que dejó sin palabras a un integrante.

En el video se puede ver a la abuela sentada en el asiento del acompañante, mientras el hombre le pregunta si ella sabía a dónde estaban yendo.

Al principio contestó que no tenía idea adónde se dirigían, pero unos segundos después sus ojos se llenaron de lágrimas y la emoción se hizo evidente: “no me digas”, le contestó mientras se tapaba la cara, ya que no podía creerlo, “Querés ir a la cancha vieja”, le dijo él entre risas.

Resulta que su familia había planeado llevarla de sorpresa a ver al Tomba, algo que ella anhelaba un montón. “Me has hecho llorar vieja”, le respondió el joven al verla tan emocionada y le aseguró que toda la familia la estaba esperando para que pudiera cumplir su sueño.

El video fue compartido a través de TikTok y rápidamente se volvió viral. Muchos usuarios se emocionaron al ver la escena y destacaron que más allá del equipo que sean, lo más lindo del fútbol es poder compartirlo con la familia.