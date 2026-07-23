La Cruz Negra de Tupungato: la leyenda del misterioso santuario que atrae a miles de fieles y viajeros en Mendoza

Ubicado sobre la Ruta 40, el histórico santuario de La Cruz Negra es uno de los sitios de mayor devoción del Valle de Uco. Su origen está rodeado de misterio, promesas y una antigua historia que convirtió al lugar en un símbolo de fe para mendocinos y turistas.

Cada año, miles de personas llegan hasta La Cruz Negra de Tupungato, un santuario ubicado sobre la Ruta Nacional 40, donde la fe, las promesas y una antigua leyenda se mezclan para dar vida a uno de los sitios más emblemáticos del Valle de Uco. El lugar no solo es visitado por creyentes mendocinos, sino también por camioneros, turistas y viajeros de distintos puntos del país que se detienen para pedir protección, agradecer favores recibidos o simplemente conocer la historia que convirtió a este rincón en un verdadero símbolo de la religiosidad popular.

La historia que dio origen a La Cruz Negra

Según la tradición oral de Tupungato, todo comenzó en 1864, cuando un hombre identificado como Raymundo Palleres, empleado de confianza de Eugenio Bustos, emprendió un viaje hacia Chile para cobrar una importante suma de dinero.

Durante el regreso por la antigua Pampa del Sebo, advirtió que era perseguido por cuatreros. Para evitar que el dinero fuera robado, escondió el botín en las alforjas de una de las mulas y la espantó para que regresara sola a la estancia.

La estrategia funcionó. Los delincuentes interceptaron a Palleres y lo asesinaron, pero el dinero llegó sano y salvo a destino.

Conmovido por el hecho, Eugenio Bustos decidió sepultar a su colaborador junto al camino y colocar sobre su tumba una gran cruz de color oscuro. Con el paso del tiempo, ese sitio comenzó a ser conocido como La Cruz Negra, mientras la figura del peón asesinado se transformó en protagonista de una de las leyendas más populares de Mendoza.

Con los años, numerosos viajeros comenzaron a atribuirle al lugar distintos hechos considerados milagrosos. La creencia popular sostiene que el espíritu de Raymundo Palleres protege a quienes recorren la ruta, especialmente a quienes le piden ayuda antes de emprender un viaje.

Sin embargo, la tradición también habla de un compromiso inquebrantable: quienes realizan una promesa deben cumplirla. Según relatan los fieles, si el favor concedido no es agradecido como corresponde, la protección desaparece.

Ese pacto simbólico explica la enorme cantidad de ofrendas que cubren el santuario.

Un altar repleto de objetos cargados de historia

Quienes visitan La Cruz Negra encuentran un espacio completamente cubierto de recuerdos y muestras de agradecimiento.

Entre las ofrendas pueden verse placas con mensajes de agradecimiento, rosarios y estampitas religiosas, fotografías familiares, patentes de vehículos, muletas, yesos y elementos ortopédicos, bicicletas, juguetes y peluches, camisetas deportivas y trofeos, botellas de agua, cigarrillos y distintos objetos personales.

Cada uno representa una historia distinta y refleja la profunda fe de quienes aseguran haber recibido ayuda después de encomendarse al protector de la ruta.

A diferencia de otros espacios religiosos, La Cruz Negra permanece abierta las 24 horas, durante todo el año. Su ubicación sobre la Ruta 40 la convierte en una parada habitual para automovilistas, motociclistas y transportistas que atraviesan el Valle de Uco.

Además del altar, el predio cuenta con sectores arbolados, quinchos y espacios de descanso donde muchas familias aprovechan para hacer una pausa durante el viaje.