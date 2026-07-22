“Mar de nubes”: de qué se trata el fenómeno meteorológico que se sorprendió a todos en Mendoza

Una densa capa de nubes cubrió gran parte del Gran Mendoza y generó un paisaje poco habitual. Especialistas explicaron por qué se produjo el denominado “mar de nubes” y qué condiciones meteorológicas lo favorecen.

Un fenómeno poco frecuente captó la atención de los mendocinos durante el mediodía de este miércoles. Desde la cima del Cerro Arco, las cámaras registraron una impresionante imagen: una extensa capa de nubes bajas cubría gran parte del Gran Mendoza, mientras que por encima se observaba un cielo completamente despejado. Las impactantes imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron fotografías y videos del fenómeno conocido como “mar de nubes”.

¿Qué es el “mar de nubes” que apareció en Mendoza?

El meteorólogo Fernando Jara explicó que el fenómeno registrado corresponde a un mar de nubes, una formación meteorológica que ocurre cuando una gran masa de nubes de baja altura queda concentrada sobre valles o sectores bajos del terreno.

Desde puntos elevados, como el Cerro Arco, esta capa nubosa genera la ilusión visual de un inmenso océano blanco, mientras que quienes se encuentran por encima pueden disfrutar de un cielo totalmente despejado.

Según detalló, durante la jornada las nubes bajas no superaban aproximadamente los 300 metros de altura, lo que permitió observar claramente este efecto sobre la ciudad.

Por qué se produjo este fenómeno meteorológico

El mar de nubes se forma cuando coinciden distintos factores atmosféricos, entre ellos la presencia de humedad, bajas temperaturas y estabilidad en la atmósfera.

En esta oportunidad, las condiciones permitieron que las nubes permanecieran atrapadas sobre las zonas más bajas de Mendoza, mientras que en niveles superiores predominó un ambiente con escasa nubosidad.

Este contraste generó una imagen inusual para la provincia, donde desde las alturas podía apreciarse una inmensa superficie blanca extendiéndose hacia el Este.

Las imágenes tomadas desde el Cerro Arco despertaron una gran repercusión entre los mendocinos. Fotografías y videos comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la belleza del fenómeno y compartieron diferentes postales del paisaje cubierto por nubes.

Muchos coincidieron en que se trató de una de las imágenes más llamativas del invierno en Mendoza, ya que el contraste entre el cielo completamente azul y la ciudad cubierta por una “alfombra” de nubes ofreció una vista poco habitual.