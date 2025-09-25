La borra del café ¿ sirve para destapar las cañerías o todo lo contrario?

Un popular consejo de abuela es desterrado por la ciencia y la experiencia de los plomeros. La verdad detrás del atajo que termina en un problema mayor.

Es uno de los remedios caseros más extendidos: el consejo de tirar la borra del café por el desagüe para mantener las cañerías limpias y sin obstrucciones. Se cree que su textura granulada, junto con sus propiedades abrasivas, actúan como un cepillo que arrastra los residuos pegados. Pero la cruda realidad, según los especialistas en plomería y química, es que este acto es uno de los mayores responsables de los atascos más difíciles y costosos de solucionar.

La idea de que la borra limpia los caños es un error común. “Es un mito que nos ha costado un montón de tiempo y plata a los clientes y a nosotros. La gente llama porque el agua no baja y cuando llego, casi siempre es un tapón de café”, afirma Roberto Fernández, un plomero con más de 30 años de experiencia en la Ciudad de Buenos Aires. El experto explica que la borra, lejos de limpiar, se acumula en las curvas del desagüe y empieza a crear una base sólida para que otros desechos se adhieran a ella.

Desde una perspectiva científica, el fenómeno es aún más claro. “La borra de café es un compuesto orgánico que no se disuelve en agua”, explica la Ingeniera Química, Dra. Emilia Russo. “Cuando el café molido se mezcla con grasas y aceites que bajan por la bacha, se crea una pasta compacta y pegajosa. Esta masa, al secarse, se endurece, formando un tapón casi tan sólido como el cemento, que no se puede eliminar con métodos caseros o líquidos desatascadores”.

Entonces, ¿cuál es la solución real? Para evitar un futuro atasco, lo más simple y efectivo es tirar la borra del café directamente a la basura o, mejor aún, a una compostera. Este residuo es un excelente fertilizante natural para las plantas y una forma ideal de reducir la huella ambiental. En cuanto a la limpieza de los desagües, la mejor prevención es tirar periódicamente agua hirviendo para disolver la grasa o bicarbonato con vinagre blanco.