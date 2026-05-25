“La bandera más larga del país está en Mendoza”: el video viral que emocionó a miles de personas

General Alvear sorprendió con una enorme bandera argentina de más de 700 metros para celebrar el 25 de Mayo. Las imágenes recorrieron las redes sociales y despertaron orgullo entre los mendocinos.

Muchos se emocionan cada vez que ven la bandera argentina flamear, ya sea en un mástil o porque el cielo se tiñe de sus colores. Esta vez, en la previa de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, una emotiva iniciativa realizada en Mendoza logró conmover a miles de personas en redes sociales. Se trata de una gigantesca bandera argentina desplegada en General Alvear. El impactante símbolo patrio cubrió gran parte de las principales avenidas del departamento sureño y transformó las calles en una inmensa postal celeste y blanca que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

La bandera mide cerca de 700 metros de largo y fue colocada sobre distintos sectores del centro de General Alvear para acompañar los festejos patrios del 25 de Mayo.

Para su confección se utilizaron más de 2.100 metros de tela y entre 7.000 y 8.000 metros de costura, en un trabajo artesanal realizado íntegramente en el departamento.

Detrás del proyecto estuvieron mujeres que forman parte del taller de costura del Centro de Integración Comunitaria (CIC), quienes trabajaron intensamente para lograr terminar la inmensa bandera en tiempo récord.

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La propuesta nació a partir de una iniciativa impulsada desde el municipio y rápidamente comenzó a involucrar a vecinos, operarios, costureras y distintas áreas locales.

Más allá de las dimensiones de la bandera, muchos destacaron el fuerte valor simbólico del proyecto y el trabajo colectivo detrás de la iniciativa. La imagen de las calles cubiertas de celeste y blanco terminó convirtiéndose en un símbolo de identidad y orgullo para toda la comunidad.

El video explotó en redes sociales

Las imágenes fueron compartidas por la usuaria @antonellaalba y rápidamente comenzaron a circular por distintas plataformas sociales.

En pocas horas, el video superó las 190 mil reproducciones y recibió cientos de comentarios de usuarios emocionados. “Qué orgullo”, “Se me puso la piel de gallina” y “Mendoza siempre sorprende”, fueron algunos de los mensajes más repetidos por quienes reaccionaron al video viral.