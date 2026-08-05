Impactante video: un futbolista murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido

La tragedia ocurrió durante un encuentro de la Copa Golok, en Tailandia. El futbolista Safwan Awae, de 24 años, recibió el impacto de un rayo mientras disputaba el partido y falleció horas después. Al menos otras nueve personas resultaron heridas por la descarga eléctrica.

Una impactante tragedia conmocionó al fútbol asiático luego de que un rayo cayera sobre un campo de juego durante un partido de fútbol en Tailandia. La víctima fue Safwan Awae, futbolista de 24 años del Yala FC, quien sufrió heridas de extrema gravedad tras la descarga eléctrica y murió horas más tarde en un hospital. El dramático episodio quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales.

El hecho se produjo en el Estadio Santiphap, ubicado en el distrito de Su-ngai Kolok, en la provincia tailandesa de Narathiwat, donde se disputaba un partido correspondiente a la Copa Golok, un torneo regional.

Mientras se desarrollaba el encuentro, una intensa tormenta eléctrica sorprendió a los futbolistas. En cuestión de segundos, un rayo impactó sobre el terreno de juego y provocó que varios de los presentes se desplomaran de inmediato.

Las imágenes muestran la desesperación de jugadores y asistentes, que rápidamente intentaron auxiliar a los afectados mientras llegaban los servicios de emergencia.

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De acuerdo con medios locales, además del fallecimiento de Safwan Awae, al menos nueve personas sufrieron heridas como consecuencia de la descarga eléctrica.

Todos los afectados fueron trasladados de urgencia al Hospital Sungai Kolok, donde los profesionales médicos realizaron maniobras de reanimación para salvar la vida del futbolista. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto del rayo, el joven murió horas después.

El Yala FC despidió al futbolista con un emotivo mensaje

Tras confirmarse el fallecimiento, el Yala FC publicó un mensaje de despedida en homenaje a su jugador y expresó sus condolencias a la familia. Además, dirigentes, integrantes del cuerpo técnico, futbolistas y colaboradores del club acompañaron a los familiares durante las horas posteriores a la tragedia.

La Federación de Fútbol de Tailandia también manifestó públicamente su pesar por lo ocurrido y transmitió su apoyo tanto a los seres queridos de Awae como a toda la institución deportiva.