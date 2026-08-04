Mendoza ya tiene listo su primer peaje provincial: cuándo comenzaría a cobrarse y cuánto podría costar circular por la Ruta 153

La estación de peaje sobre la Ruta Provincial 153, entre Las Catitas y Monte Comán, ya está completamente terminada. Solo resta la inauguración oficial para que comience el cobro.

Mendoza está a un paso de poner en funcionamiento el primer peaje sobre una ruta provincial. La estación ubicada sobre la Ruta Provincial 153, que conecta Las Catitas (Santa Rosa) con Monte Comán (San Rafael), ya cuenta con toda la infraestructura instalada y se encuentra en condiciones de comenzar a operar. Ahora, la fecha de inicio dependerá de la decisión del Gobierno provincial, que había anticipado que el cobro comenzaría una vez finalizadas por completo las obras del corredor.

Las imágenes difundidas en las últimas horas muestran que la estación ya tiene colocadas las cabinas de cobro manual, las barreras, la señalización y el equipamiento necesario para iniciar la operatoria.

A diferencia de otros corredores que serán concesionados a empresas privadas, este primer peaje será administrado directamente por el Estado provincial y funcionará con un sistema tradicional de cobro, sin tecnología de paso libre (free flow).

La estación está ubicada en el ingreso a la Ruta Provincial 153, cerca de Las Catitas, y permitirá controlar el tránsito que utiliza uno de los principales corredores que unen el este y el sur mendocino.

¿Cuándo comenzará a cobrarse el peaje?

Por el momento, el Ejecutivo no confirmó la fecha oficial de inauguración. Sin embargo, días atrás el gobernador Alfredo Cornejo aseguró que el cobro comenzaría únicamente cuando la obra estuviera finalizada en su totalidad, condición que ya se habría cumplido.

Ahora solo resta que el Gobierno oficialice la puesta en funcionamiento de la estación para que empiece el cobro a los automovilistas que utilicen ese corredor.

Cuánto podría costar el peaje en la Ruta 153

Aunque el valor definitivo todavía no fue publicado, la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, había anticipado que la tarifa tomaría como referencia el precio de un litro de nafta súper.

Con los valores actuales, el peaje rondaría los $2.000 por pasada, aunque el monto final será determinado mediante la reglamentación correspondiente. Además, el Gobierno analiza un esquema de tarifas diferenciales para quienes utilicen frecuentemente la ruta.

En ese sentido, Alfredo Cornejo explicó que el criterio será similar al que actualmente aplica el sistema de transporte público. “El que viaja frecuentemente tendrá tarifas mucho más bajas que quien utiliza la ruta de manera ocasional”, sostuvo el mandatario.

Una ruta estratégica para conectar el este y el sur de Mendoza

La Ruta Provincial 153 fue completamente reconstruida con recursos provenientes del Fondo del Resarcimiento.

La intervención incluyó la repavimentación integral de sus aproximadamente 150 kilómetros, nuevas señalizaciones, cartelería, obras hidráulicas y la reconstrucción de dos puentes afectados por el paso del tiempo y las crecidas aluvionales.

Con esta obra quedó consolidado un corredor clave para comunicar los principales oasis productivos del este y el sur provincial, además de mejorar la conexión con sectores cercanos a la Reserva de Biósfera Ñacuñán.

Qué otros peajes tendrá Mendoza

La estación sobre la Ruta 153 será la primera de un plan más amplio impulsado por el Gobierno provincial.

El proyecto contempla nuevos peajes en:

Ruta Provincial 82 , entre el Gran Mendoza y Potrerillos.

, entre el Gran Mendoza y Potrerillos. Acceso Sur (Ruta Nacional 40) .

. Acceso Este (Ruta Provincial 22) , donde habrá dos estaciones, una en Maipú y otra en Guaymallén .

, donde habrá dos estaciones, una en y otra en . La Variante Palmira .

. Futuros peajes sobre la Ruta Nacional 143 y la Doble Vía del Este, que todavía permanecen en estudio.

Según explicó el Ejecutivo, el objetivo es conformar un único paquete de concesión para garantizar la inversión y utilizar la recaudación para el mantenimiento de toda la infraestructura vial provincial.