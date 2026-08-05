Alerta por viento Zonda en Mendoza: cuándo podría bajar al llano y qué zonas serían las más afectadas

El viento Zonda comenzará a manifestarse entre el miércoles y el viernes en distintos sectores de Mendoza. El fenómeno afectará la precordillera, el Valle de Uco, Malargüe y no se descarta que alcance algunas zonas del llano, mientras que en alta montaña se esperan intensas nevadas.

El pronóstico meteorológico anticipa una semana con condiciones cambiantes en Mendoza, marcada por el regreso del viento Zonda, un importante temporal de nieve en alta montaña y el posterior ingreso de un frente frío que hará descender las temperaturas en gran parte de la provincia. Aunque inicialmente el fenómeno estaba previsto para el jueves, los especialistas advirtieron que las primeras ráfagas podrían comenzar durante el miércoles y extenderse hasta el viernes en distintos sectores del territorio mendocino.

De acuerdo con el pronóstico oficial y el análisis del meteorólogo Fernando Jara, el viento Zonda comenzará a desarrollarse durante el miércoles en toda la precordillera, con mayor intensidad en Malargüe, el sur departamental, el Valle de Uco y el Valle de Uspallata.

El especialista explicó que existe la posibilidad de que el fenómeno descienda de manera parcial hacia algunos sectores cercanos al llano, especialmente durante la tarde y la noche, aunque aclaró que el comportamiento dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas.

Según el informe meteorológico, las ráfagas más intensas podrían registrarse en Malargüe, donde el viento alcanzaría velocidades promedio cercanas a los 40 kilómetros por hora.

También se esperan intensas nevadas en alta montaña

Mientras el Zonda se instala sobre la provincia, las condiciones en la cordillera continuarán siendo adversas. El pronóstico indica que desde la tarde del miércoles comenzarán nuevas nevadas en alta montaña, inicialmente en la zona sur y posteriormente en los sectores central y norte del corredor cordillerano.

Las precipitaciones níveas continuarían durante gran parte del jueves, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a la evolución del estado del Paso Internacional Cristo Redentor y de las rutas de montaña.

El jueves ingresará un fuerte viento sur y bajará la temperatura

Tras el paso del viento Zonda, durante la madrugada del jueves ingresará un sistema de viento sur que modificará completamente las condiciones del tiempo. El fenómeno comenzará alrededor de las 2 en el sur provincial y cerca de las 4 alcanzará las zonas norte y este de Mendoza.

Las mayores intensidades se prevén sobre el Este provincial, donde las ráfagas podrían promediar los 50 kilómetros por hora, mientras que la temperatura máxima apenas alcanzará entre 15° y 16°.

Al mismo tiempo, el Zonda continuará activo durante las primeras horas del jueves en Malargüe, el Valle de Uco, la precordillera y, dependiendo de la intensidad del viento sur, también podría afectar sectores de San Rafael.

El Zonda volvería el viernes a Mendoza: en qué zonas

El pronóstico prevé un nuevo episodio de viento Zonda débil desde las primeras horas del día, con influencia sobre la precordillera, el Valle de Uco, Malargüe, el sur provincial, el Valle de Uspallata y posiblemente San Rafael.

En paralelo, durante el mediodía y la tarde se espera viento norte sobre el llano, principalmente en el Gran Mendoza, las zonas norte y este de la provincia y algunos sectores del sur mendocino. Las ráfagas más fuertes volverían a concentrarse en Malargüe, con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.