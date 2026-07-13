Iban caminando cuando un mendocino los sorprendió con sus “jueguitos” con la pelota

El hombre fue captado por una usuaria de TikTok, quien aseguró que sabe verlo todos los días en el Este provincial. Las imágenes se volvieron virales y más de uno lo felicitó por la destreza.

La pasión por la pelota crece en cada rincón de Argentina, desde los grandes equipos de fútbol hasta aquellas personas que con destreza se roban todas las miradas. Esto pasó en Mendoza cuando iban caminando y se encontraron a un señor con un particular estilo de juego al mejor estilo de Maradona.

La provincia de Mendoza, sin lugar a duda, ofrece algunos de los mejores paisajes del país. Desde las zonas de alta montaña, pasando por la gran cantidad de viñedos, las acequias y anchas veredas que acompañan cada calle de la provincia.

Esta vez el protagonista fue un señor de 70 años, que lejos de salir a caminar, solamente decidió agarrar su bandera de Argentina y una pelota.

Es que, lejos de verse jugando solo en su casa o tal vez por falta de espacio, este mendocino decide salir para practicar sus juegos con la pelota que han cautivado a más de uno.

“Lo tenía que grabar, él está en la Colonia de Junín en un vecino de la zona que dicen que lo hace casi siempre”, escribió una usuaria de TikTok junto a las imágenes que compartió en su cuenta y que rápidamente se hicieron virales.

En los comentarios, varios mendocinos se comenzaron a preguntar quién era este sujeto y por qué realizaba esto, si es solo por diversión.

En uno de los comentarios, apareció la hija del hombre y aseguró que su padre es feliz haciendo eso, que sale todos los días y que pronto cumplirá 70 años.