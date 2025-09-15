Iba por una ruta de Mendoza, se dio vuelta y no podía creer quién iba en una moto

Un joven mendocino circulaba por el Acceso Este cuando se encontró con una escena insólita: un motociclista con un casco que imitaba a un reconocido personaje de videojuegos y películas. El video se viralizó en TikTok y generó cientos de comentarios.

Todo ocurrió durante el día, cuando un mendocino transitaba como de costumbre por el Acceso Este. De repente, al mirar hacia adelante, no pudo creer la escena que estaba viendo, ya que parecía salida de una película: un motociclista con un casco que imitaba al famoso Sonic, el erizo azul de los videojuegos.

Sorprendido por la postal, el joven decidió registrar el momento y compartirlo en TikTok, donde rápidamente la publicación cosechó miles de reproducciones y comentarios.

La imagen no tardó en generar todo tipo de reacciones. “Solo pasa en Mendoza”, escribieron algunos usuarios, mientras que otros bromearon con la frase: “No es la nave, es el piloto”.

El vídeo se volvió viral en TikTok y los usuarios dejaron cientos de comentarios, es que algunos ya lo habían visto circular en otras zonas de la provincia. Es más, los protagonistas de la historia aparecieron y contaron que fueron ellos mismos lo que fabricaron los trajes.