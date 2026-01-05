Iba por una calle de Mendoza cuando vio la increíble decoración de una casa con los Reyes Magos

Una vivienda de Godoy Cruz volvió a captar todas las miradas en Mendoza gracias a una impactante decoración por la llegada de los Reyes Magos. Tras haber sorprendido en Navidad, su dueño redobló la apuesta y transformó el frente de su casa en una verdadera postal que es furor en redes sociales.

Luces navideñas cubriendo toda la fachada, el techo iluminado, un proyector con imágenes festivas y un detalle que fue el gran protagonista, esta vez ya no estaba más Papá Noel tratando de trepar al techo, sino que aparecían los tres Reyes Magos esperando para este 5 de enero.

La escena se pudo ver en una casa ubicada en la esquina de Carola Lorenzini y Renato Della Santa, donde muchos vecinos y transeúntes frenaron la marcha para observar y grabar el impactante despliegue. Más de uno no pudo creer lo que estaba viendo y sacó el celular para registrar el momento.

El video fue publicado en TikTok y rápidamente acumuló miles de reproducciones, likes y comentarios. En la publicación, numerosos usuarios calificaron la decoración como “épica” y destacaron la creatividad del mendocino que deslumbró ante otra celebración.