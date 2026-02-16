Iba por una calle de Mendoza cuando un insólito detalle en las veredas se volvió viral

El joven iba pasando por un barrio de Mendoza cuando observó una inusual particularidad que compartían muchas casas. Compartió el video a través de las redes sociales y se volvió viral.

En medio del verano, un episodio tan insólito como cotidiano se volvió tendencia en redes sociales. Un hombre iba transitando por una calle de la provincia cuando una postal llamó su atención: había un montón de piletas de lona colocadas sobre la vereda e incluso en la calle, en apenas dos cuadras de un barrio mendocino.

Con los primeros día de verano, los más chicos de la casa de vacaciones, muchas familias buscan la alternativa para poder refrescarse y en la mayoría de los hogares argentinos eso incluye la tradicional pileta de lona o “pelopincho”.

En este contexto, un hombre se sorprendió luego de que al pasar por un barrio mendocino notara que más de una casa había colocado las piletas afuera, ya fuera en la vereda o al costado de la calle. Es que no importa si falta lugar, cada uno se las arregla como puede.

“Cuatro piletas en dos cuadras”, expresó el hombre, con un tono que combinaba sorpresa e ironía frente a la escena. El contexto no es menor: la provincia atraviesa jornadas de calor intenso y muchos vecinos buscan alternativas para refrescarse ante las elevadas temperaturas.

La publicación superó las 129 mil reproducciones, acumuló más de 2.300 “me gusta” y cerca de 300 comentarios. El fenómeno se potenció ya que para el usuario de TikTok que compartió las imágenes era poco “habitual” ver las piletas colocadas de esa manera,

Entre las reacciones, un usuario afirmó que una de las piletas pertenecía a su vivienda, ubicada en el distrito de Jesús Nazareno, en Guaymallén. Otros señalaron que podría tratarse del barrio Bernardo Razquin, aunque el video no especifica con exactitud la localización.

Las opiniones quedaron divididas. Mientras algunos defendieron la escena como parte de la vida barrial y una respuesta creativa frente al calor, otros cuestionaron la ocupación de la vía pública y recordaron que la utilización de la vereda o la calle para este tipo de estructuras no está permitida.