Iba filmando por una calle y lo que grabó no lo podía creer: “la imagen más argentina”

Una joven filmaba mientras esperaba en un semáforo y terminó captando una escena que se volvió video viral en Argentina: la bandera argentina flameando bajo un cielo celeste y blanco.

Una escena cotidiana terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Una joven que llevaba a su hijo a la escuela decidió grabar unos segundos mientras esperaba en un semáforo y lo que registró la sorprendió por completo. El resultado fue un video que muchos definieron como “la imagen más argentina”.

La mujer circulaba por una calle cuando notó un mástil con la bandera argentina colgando en la punta. Sin pensarlo demasiado, comenzó a filmar. En ese momento, una ráfaga de viento levantó la bandera y la hizo flamear con fuerza, justo cuando el cielo se teñía de celeste y blanco, en una coincidencia visual que impactó a quienes vieron las imágenes.

“En el semáforo sin querer captás la imagen más argentina que hubiese querido captar”, escribió la joven al compartir el video en sus redes sociales.

En cuestión de minutos, el contenido comenzó a circular y se convirtió en un video viral en Argentina. Los comentarios no tardaron en llegar y muchos usuarios destacaron la emoción que les generó la escena, asociándola con el orgullo y el sentimiento nacional.

La combinación de la bandera argentina flameando, el cielo con los mismos colores y la espontaneidad del momento transformaron una situación diaria en una postal que despertó una ola de comentarios en las redes sociales: “Lo veo todos los días en Yerba Buena, Tucumán. En la Avenida principal hay una bandera gigante que cada vez que flamea nos paraliza el alma”, “La más linda del mundo”, “Tenemos la bandera y el país más lindo del mundo”, escribieron.