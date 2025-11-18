Iba en moto cuando lo golpeó una insólita “bombacha voladora” y se cayó en medio de la calle

Un motociclista de San Pedro de Jujuy terminó en el asfalto después de que una “bombacha voladora”, arrastrada por las intensas ráfagas de viento, se le estampara de lleno en la cara. El insólito episodio se volvió viral.

En Jujuy, un episodio tan inesperado como peligroso se transformó en noticia nacional después de que un motociclista terminara en el suelo tras ser golpeado en el rostro por una bombacha voladora, arrastrada por las fuertes ráfagas de viento que azotaban la zona. El hombre, que circulaba sin casco, perdió el control del rodado y cayó al asfalto, aunque solo sufrió heridas leves.

El accidente ocurrió en San Pedro, en una jornada marcada por vientos intensos que levantaron polvo, ramas y, en este caso, hasta la ropa interior de alguna persona. Según testigos, la prenda, una bombacha morada, habría salido disparada desde un tendedero cercano y fue a parar directamente a la cara del motociclista, que no tuvo tiempo de reaccionar.

La prenda se le enredó en la cara y lo dejó completamente desorientado. La moto se desestabilizó y el conductor cayó varios metros más adelante, donde quedó tendido con raspones y moretones. Vecinos que presenciaron la escena contaron que el hombre permaneció unos segundos en shock, todavía con la prenda adherida al rostro, antes de retirársela con las manos.

Personal policial y de emergencias llegó rápidamente al lugar y confirmó que el motociclista estaba fuera de peligro. Fue trasladado a un centro de salud para una revisión preventiva, donde constataron que no tenía lesiones de gravedad.

La historia, rápidamente, se difundió en las redes sociales y se viralizó debido a la insólita prenda que terminó provocando el accidente. Aunque nadie logró identificar a la dueña de la famosa “bombacha voladora”, los vecinos señalaron que el viento había arrancado varias prendas de tendederos durante la tarde.

Más allá del tono curioso que tomó el hecho, autoridades remarcaron la importancia del uso del casco en todo momento, ya que en este caso la falta de protección pudo haber provocado consecuencias mucho más graves.