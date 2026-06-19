Hinchas brasileños apelan a la “maldición de Rocky” y apuntan contra Argentina

En Filadelfia, los hinchas brasileños recurrieron a la famosa estatua del boxeador para dejar una camiseta de la Selección Argentina, intentando trasladar el maleficio al campeón vigente. La propia ciudad ya había advertido sobre esta superstición que se volvió protagonista del Mundial 2026.

La estatua de Rocky Balboa, ubicada en la escalinata del Museo de Arte de Filadelfia, se convirtió en un inesperado protagonista del Mundial 2026. Lo que comenzó como un atractivo turístico visitado por millones de personas cada año, terminó transformándose en un escenario cargado de supersticiones. La llamada “maldición de Rocky” sostiene que cualquier equipo que vista la estatua con sus colores termina perdiendo su partido en esa ciudad.

La propia Oficina de Turismo de Pensilvania difundió mensajes en redes sociales advirtiendo sobre este fenómeno, conocido internacionalmente como Rocky Statue Curse. La advertencia no fue casual: en este mismo torneo, los hinchas de Ecuador vistieron la estatua con su camiseta y el equipo cayó 1-0 frente a Costa de Marfil, con un gol agónico de Amad Diallo. Ese episodio reforzó la creencia de que el monumento trae mala suerte a quienes lo intervienen.

En ese contexto, los simpatizantes de Brasil se acercaron al monumento antes del partido contra Haití. Evitaron colocar la camiseta verdeamarela por temor a la superstición, pero uno de ellos dejó una camiseta albiceleste en la estatua. El gesto buscó trasladar la supuesta maldición a la Selección Argentina, que defiende el título obtenido en 2022. La acción refleja tanto la presión que atraviesa Brasil, que no logra un campeonato mundial desde 2002, como la histórica rivalidad con la Albiceleste.

Aunque no existe evidencia real de que la superstición influya en los resultados, el episodio suma un componente simbólico a la participación argentina. La Selección Argentina deberá enfrentar no solo la exigencia deportiva, sino también estas narrativas que circulan en torno a su campaña en Estados Unidos.