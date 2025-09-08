“Hace 11 años un disparo cambió mi vida para siempre”: la conmovedora carta de un mendocino en sillas de ruedas para buscar trabajo

El hombre decidió escribir una carta abierta a todos los mendocinos para poder contar su historia. El video fue compartido en TikTok y rápidamente se volvió viral.

La vida de Emmanuel Rodríguez, conocido artísticamente como Manu Heredia, cambió para siempre la noche del 7 de enero de 2014, cuando trabajaba en una pizzería de la Sexta Sección de Ciudad. Tres delincuentes irrumpieron para robar y, en medio de los disparos, una bala impactó en su columna. Tenía 28 años y el diagnóstico fue irreversible: lesión medular y silla de ruedas de por vida. Desde ese entonces quedó en silla de ruedas y comenzó a cantar para ganarse la vida. Ahora publicó una conmovedora carta en las redes sociales con el objetivo de poder conseguir un trabajo digno.

En aquel entonces, Manu atravesó una larga rehabilitación física y emocional. “Cuando desperté en el hospital Central fue una confusión total. No podía moverme, tenía pañales, estaba atrapado en una cama”, recordó años después. Sin embargo, lejos de rendirse, decidió reconstruir su vida con disciplina y voluntad.

Antes del asalto, trabajaba en un hipermercado y hacía repartos de pizzas. También estudiaba comedia musical, pero la música no era su sustento. Tras el disparo, encontró en el canto un nuevo rumbo.

Primero se animó a cantar en las calles del Centro mendocino y rápidamente se convirtió en un imán para turistas y transeúntes. Luego llegaron los shows privados, restaurantes y hasta un club de fans local. En 2023, tras años de rifas y colectas, viajó a China para someterse a un tratamiento experimental con células madre, que le dio pequeños avances físicos y, sobre todo, esperanza, “No volví a caminar, pero recuperé fuerza y esperanza”.

Actualmente, Manu vive solo en Guaymallén en un departamento alquilado, mientras combina su pasión por la música con un pequeño emprendimiento de comidas congeladas. Sin embargo, la falta de ingresos estables lo llevó a escribir una carta abierta a los mendocinos que publicó en las redes sociales.

“Soy Emmanuel Rodríguez, muchos me conocen como Manu Heredia. Quiero contarles mi historia, porque creo que puede llegar más lejos de lo que imagino”, escribió. De inmediato contó todo lo que pasó desde el 2014 en su vida.

“Hoy sigo luchando. Canto en las calles de Mendoza, hago shows, tengo un emprendimiento y recibo una pensión que no me alcanza. Vivo solo, pago alquiler y también ayudo a mi hijo“, expresó.

A continuación hizo un pedido muy puntual a toda la sociedad mendocina: “No busco caridad. Busco una oportunidad de trabajo. Tengo voluntad, esfuerzo y la responsabilidad para cumplir con lo que me pidan. Si alguien lo necesita puedo compartir mi CV”, escribió el mendocino.

El texto, compartido también en TikTok y Facebook, se viralizó y generó cientos de mensajes de apoyo. “El cariño de la gente me emociona. Ojalá que de ahí salga una oportunidad real”, expresó.

En su mensaje, también recordó que ya había presentado su pedido de empleo al Gobierno provincial, sin obtener respuestas. “No puedo quedarme esperando sentado. Por eso decidí viralizarlo”, sostuvo. “Les pido un favor de corazón: compartí esta publicación. Tal vez así llegue a la persona que me dé la oportunidad que tanto necesito”.

Cómo ayudar a Manu

Quienes quieran contactarse con Manu Heredia pueden hacerlo a través de sus redes sociales: https://www.tiktok.com/@manuherediaok. También pueden contactarlo a través de WhatsApp al: 261-3441168 o al 261-2570763.