Habló la mujer de la famosa Kiss Cam de Coldplay: ‘No debí haber salido con mi jefe’

Kristin Cabo, reveló cómo su momento viral en un recital derivó en acoso digital, pérdida de empleo y hostigamiento hacia su familia. Su testimonio expone la desigualdad de género y el impacto devastador de los linchamientos en redes sociales.

La protagonista de uno de los momentos más virales de los últimos años, Kristin Cabot, decidió romper el silencio y contar su versión tras el escándalo que se desató en el show de Coldplay en el Gillette Stadium. Aquella noche, la cámara la enfocó junto a su jefe y el instante se convirtió en un fenómeno global que marcó un antes y un después en su vida.

En una entrevista televisiva, Cabot reconoció “no debí haber salido con mi jefe”, pero también denunció que el nivel de exposición y violencia digital que sufrió fue desproporcionado. El video alcanzó cifras millonarias de reproducciones y la convirtió en blanco de insultos, amenazas y acoso en redes sociales.

La exdirectora de Recursos Humanos explicó que el episodio no solo afectó su carrera profesional, sino también a su familia. Sus hijos adolescentes fueron hostigados en la puerta de su casa y su dirección personal se filtró en internet, generando un clima de miedo e inseguridad.

Oprah wants everyone to know Kristin Cabot and her boss were both separated when that Coldplay kiss cam clip went viral 😂 pic.twitter.com/SDatcxoUD4 — Gina Milan (@ginamilan_) 17 de marzo de 2026



Cabot subrayó que el escrutinio público tuvo un fuerte componente de género. Mientras su jefe, Andy Byron, apenas recibió críticas, ella fue señalada como responsable y atacada con comentarios misóginos. “Si yo hubiera sido hombre, la historia sería distinta”, afirmó con contundencia.

El impacto laboral fue inmediato: aunque la junta directiva inicialmente la respaldó, la presión mediática la llevó a renunciar. Byron, en cambio, consiguió nuevas oportunidades profesionales, lo que evidenció la desigualdad en el trato y las consecuencias de la viralidad.

En su relato, Cabot reconoció errores personales, pero insistió en que ninguna decisión privada justifica un linchamiento digital de semejante magnitud. “Las historias no desaparecen en la era digital; resurgen y se repiten indefinidamente”, reflexionó, advirtiendo sobre el daño que este tipo de fenómenos puede causar.



La llamada “Kiss Cam de Coldplay” no solo se convirtió en un fenómeno viral, sino también en un caso emblemático de violencia digital y desigualdad de género que sigue generando debate en todo el mundo.