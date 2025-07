Guía exprés para tener tu casa ordenada todos los días en menos de una hora

Es posible tener nuestro hogar limpio y organizado sin la necesidad de volvernos locos. Te compartimos una guía rápida que te va a ayudar a dejar cada ambiente impecable con pasos simples y efectivos

Entre el trabajo, las tareas familiares y el ritmo acelerado de la vida urbana, dedicar tiempo a la limpieza puede parecer imposible. Pero con organización y foco, es posible dejar tu casa lista en solo una hora. Expertos en organización como Amo de casa (@soyamodecasa) recomiendan dividir el tiempo por ambientes y seguir siempre el mismo orden: La clave está en la constancia y mantener rutinas que te simplificarán después las tareas.

Distribuir el tiempo por ambientes

La rutina exprés sugiere dedicar 10 minutos a los dormitorios (hacer la cama, sacudir cortinas, limpiar mesitas), 10 minutos al living (ordenar cojines, pasar el plumero, aspirar alfombras), 15 minutos al baño (desinfectar inodoro, espejo, grifería), 15 minutos a la cocina (encimeras, electrodomésticos, fregadero) y 10 minutos a los pisos (aspirar o pasar la mopa). Ventilar antes de empezar y tener todos los productos a mano también ahorra minutos valiosos.

Antes de sacar el trapo, es fundamental despejar cada espacio ya que el truco está en el orden más que en la limpieza. Guardar lo que está fuera de lugar, tirar papeles, acomodar ropa y dejar superficies libres facilita la limpieza y evita idas y vueltas. “Ordenar primero permite limpiar más rápido y con menos esfuerzo”, explican desde Limpiezas en Burgos. Usar productos multiusos y aprovechar los tiempos muertos —como dejar actuar el desinfectante mientras se limpia otra zona— también optimiza el proceso.

Más allá de la limpieza exprés, incorporar rutinas diarias ayuda a mantener el orden sin esfuerzo. Hacer la cama al levantarse, lavar los platos después de cada comida, repasar el baño tras la ducha y ventilar los ambientes son gestos simples que evitan acumulación de tareas. Según el estudio “Life at Home in the 21st Century”, el desorden impacta directamente en el estado de ánimo y la autoestima.

Limpiar en una hora no significa hacerlo superficialmente, sino con estrategia. El objetivo no es la perfección, sino crear un ambiente cómodo, funcional y libre de estrés. Con práctica, esta rutina puede convertirse en un hábito semanal o incluso diario. Porque una casa ordenada no solo se ve bien: también se siente mejor.