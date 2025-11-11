Grabaron a un perro callejero jugando en Mendoza y su reacción conmovió a todos en las redes sociales

Un tierno video grabado en Rivadavia se volvió viral en TikTok: un perro callejero jugó feliz con un globo en plena calle y sorprendió a todos los presentes.

Las mascotas suelen ocupar un lugar clave en la vida familiar, pero no todos los animales tienen la misma suerte. En Rivadavia, un perrito callejero se robó el corazón tanto de los vecinos como de todos los usuarios de las redes sociales tras protagonizar una escena que se volvió viral en TikTok y despertó la ternura de todos.

Mendoza fue escenario nuevamente de un tierno momento que se volvió viral en TikTok. Una usuaria de la red social compartió una grabación donde se puede ver una calle de Rivadavia repleta de gente disfrutando la noche, pero un protagonista inesperado se robó todas las miradas.

Entre ellos apareció el perro, que comenzó a jugar con un globo amarillo mientras movía la cola y lo empujaba con la cabeza para mantenerlo en el aire. A cada salto, las personas acompañaban el juego y devolvían el globo para que el animal siguiera divirtiéndose.

El video se volvió viral en TikTok con más de 1.8 millones de visualizaciones. La reacción de los usuarios en los comentarios fue de lo más variado. Muchos señalaban que algunos con tan poco son muy felices y hasta algunas personas se ofrecieron a adoptarlo y darle un nuevo hogar. “Se dieron cuenta, juega, hace participar a todos. Los hace divertir cuánto nos falta aprender de ellos”, “Te prometo que le vamos a encontrar una casita! los mantengo al tanto”, fueron algunos de los comentarios.