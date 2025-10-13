Fueron al shopping y se encontraron con una propuesta que sorprendió a todos

Muchas personas se quedaron esperando en el patio de comidas del Mendoza Plaza Shopping, es que había un cartel que gigante y nadie se quiso perder el momento. Compartieron el video a través de TikTok y se hizo viral.

Las propuestas de casamiento son tan diversas como cada persona. Los enamorados emplean toda su creatividad para crear un momento que quedará en el recuerdo de cada uno. Esta vez, un mendocino se llevó toda la atención cuando una mendocina bajó las escaleras mecánicas del shopping y se encontró con una sorpresa que la dejó sin palabras y al borde de las lágrimas. El video del momento se volvió rápidamente viral en las redes sociales.

Todo ocurrió en el Mendoza Plaza Shopping, uno de los lugares más visitados de la provincia. Allí, un joven mendocino decidió preparar una sorpresa inolvidable para su pareja. Con globos en forma de corazón y un ramo de flores en su mano, se arrodilló en el pie de la escalera con un enorme cartel detrás de él: “¿Querés casarte conmigo?”.

De repente su novia comenzó a bajar la escalera y se encontró con la sorpresa. De inmediato se emocionó y se tapaba la cara de lo sorprendida que estaba. Cuando llegó con su novio no dudo ni un instante en decir que sí aceptaba.

De repente, el patio de comidas del shopping se convirtió en el escenario perfecto para dar el “sí” más esperado. Mucha gente se había quedado para ver de qué se trataba todo y todos se emocionaron junto con los protagonistas.

El video rápidamente se volvió viral en TikTok, acumulando miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que celebraron la romántica propuesta. Muchos destacaron la creatividad del novio, aunque otros apuntaron que no era el mejor lugar para pedirle la mano.