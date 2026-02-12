Fueron al parque San Martín y vieron una escena que conmovió a todos en Tiktok

Las historias de amor suelen emocionar a todos, pero algunas logran trascender por su ternura. Esta vez la previa de un casamiento en Mendoza se volvió viral en las redes sociales.

Una escena romántica en el corazón de Mendoza se volvió viral y generó miles de reacciones en redes sociales. Una pareja fue filmada mientras realizaba la previa de su casamiento en el Parque General San Martín y el video no tardó en explotar en TikTok, donde usuarios destacaron la ternura del momento.

Una postal de amor en el Parque San Martín que emocionó en TikTok

Eso fue lo que ocurrió en las últimas horas en el tradicional Parque General San Martín, uno de los espacios verdes más emblemáticos de Mendoza.

En la icónica rotonda de los Caballitos de Marly, una pareja fue captada mientras realizaba una sesión de fotos previa a su casamiento. Ambos vestían en tonos rosados y caminaban tomados de la mano, mientras sostenían un ramo de flores. La imagen, enmarcada por uno de los puntos turísticos más representativos de la provincia, llamó la atención de una mendocina que pasaba por el lugar.

La mujer decidió grabar el momento y compartirlo en TikTok, donde el video rápidamente se volvió viral. En cuestión de horas, la publicación acumuló miles de visualizaciones, “me gusta” y comentarios.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Usuarios de distintos puntos del país dejaron mensajes de felicitaciones y buenos deseos para la pareja.