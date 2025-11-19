Fueron a ver un partido de su hijo y el árbitro mendocino se volvió viral por su parecido con Alcides

Unos mendocinos fueron a un partido de fútbol infantil y no tardaron en encontrar a quién se parecía el referí del encuentro. Compartieron el video en las redes sociales y se volvió viral.

Un partido de fútbol infantil en Las Heras se terminó convirtiendo en una escena viral en las redes sociales después de que una familia mendocina descubriera el increíble parecido del árbitro con el cantante de cumbia Alcides. El video, grabado durante un encuentro del fin de semana, se multiplicó entre usuarios y generó una ola de comentarios.

Unos padres habían llegado, como tantos otros sábados, para ver jugar a su hijo en una cancha de Las Heras. Pero apenas el árbitro ingresó al campo de juego, la sorpresa fue inmediata: su parecido con el icónico intérprete de música tropical era tan fuerte que muchos creyeron estar frente al mismísimo artista.

En la grabación, que rápidamente se volvió tendencia en Mendoza, se observa al referí realizando el clásico reconocimiento previo al inicio del partido. Su aspecto, peinado y postura hicieron que los hinchas lo bautizaran como “el Alcides del fútbol infantil”.

Los mendocinos compartieron el video en las redes sociales y rápidamente se volvió viral en pocas horas y los comentarios no tardaron en llegar. “Qué crack Omar, alias el Alcides”, escribió un usuario que aseguró haberlo visto dirigir en otras canchas. Otro mendocino bromeó: “Me compro un vino mientras lo veo jugar a los pibes”, en referencia a uno de los hits más conocidos del cantante.