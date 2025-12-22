Fueron a ver el encendido del árbol de Navidad en la Plaza Independencia y se volvió viral

Más de 45 mil personas participaron de Ciudad Navideña en la Plaza Independencia de Mendoza, pero el encendido del árbol central no cumplió con las expectativas y generó sorpresa, risas y una catarata de videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Lo que prometía ser una postal perfecta de fin de año terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del fin de semana en Mendoza. Es que una multitud de más de 45 mil personas se reunió en la Plaza Independencia, con propuestas artísticas, música en vivo y actividades para toda la familia. Sin embargo, el encendido del árbol de Navidad fue el instante que acaparó todas las miradas, aunque no por las razones esperadas.

Desde temprano, el espacio verde del microcentro mendocino comenzó a llenarse de familias, grupos de amigos y turistas que llegaron con reposeras, mantas y equipos de mate para disfrutar de una tarde con clima festivo. La plaza fue intervenida con decoraciones navideñas, sectores recreativos para niños y un completo patio gastronómico con foodtrucks y propuestas regionales.

Uno de los puntos más concurridos fue el encuentro con Papá Noel, donde chicos y chicas pudieron sacarse fotos, entregar sus cartas y participar de juegos interactivos. A eso se sumó el Paseo de las Artes, con stands de artesanos y diseñadores locales, que aportaron color y movimiento durante toda la jornada.

El cierre musical estuvo a cargo de la Sparkling Big Band, que ofreció un concierto especial de Navidad y fue ovacionada por el público. Todo parecía encaminarse a un final emotivo, con la clásica cuenta regresiva para encender el gran pino navideño ubicado en el centro de la plaza.

El árbol de Navidad mendocino que se volvió viral

Cuando llegó el momento más esperado, miles de personas comenzaron a contar en voz alta. Al llegar al uno, el árbol de Navidad de Plaza Independencia se iluminó, pero la reacción fue inmediata y dispar: sorpresa, risas y algunos gestos de decepción. La iluminación, considerada escasa por muchos de los presentes, contrastó con la magnitud del evento y generó comentarios espontáneos entre el público.

Los celulares se levantaron al instante y los videos del encendido comenzaron a circular en redes sociales, donde el episodio se volvió viral en cuestión de horas. En los comentarios, numerosos usuarios compararon el pino central con otros árboles navideños de la Ciudad, en especial el ubicado en la intersección de Peatonal Sarmiento y avenida San Martín, que fue destacado por su mayor despliegue lumínico y estético.