Fueron a la Plaza Independencia, vieron el espectáculo en la fuente y terminaron sorprendiendo a una señora  

Una mujer que suele bailar frente a la fuente del microcentro mendocino se volvió protagonista de un momento espontáneo cuando un grupo de jóvenes la invitó a sumarse. El video explotó en las redes sociales.

Lo que parecía una noche más en la Plaza Independencia de Mendoza terminó convirtiéndose en un video viral que rápidamente recorrió las redes sociales. Una mujer, conocida por bailar frente al espectáculo de las aguas danzantes, fue sorprendida por un grupo de jóvenes que decidió sumarse a su energía y la invitó a compartir la pista improvisada.

La escena ocurrió en pleno microcentro, donde cada noche vecinos y turistas se reúnen para disfrutar del show de luces, música y agua que ofrece la fuente central del paseo.

La mujer, que ya es reconocida por muchos mendocinos que pasan por la plaza cada día, volvió a desplegar sus pasos frente a la fuente, siguiendo el ritmo de las canciones que acompañan el espectáculo.

Sin embargo, esta vez la situación dio un giro inesperado: un grupo de jóvenes que observaba la escena decidió acercarse e invitarla a bailar juntos. La reacción de la mujer fue inmediata y se sumó con alegría, generando un momento espontáneo que fue captado en video por otros presentes.

En pocas horas el video fue compartido a través de las redes sociales y se volvió viral donde acumula miles de reproducciones. En los comentarios, muchos usuarios resaltaron la energía, el carisma y la actitud positiva de la protagonista, además de celebrar la iniciativa de los jóvenes.

Otros señalaron que no es la primera vez que la mujer aparece en este escenario, ya que frecuenta el lugar y suele bailar frente al espectáculo, convirtiéndose en una figura conocida entre quienes visitan la plaza.

Aguas danzantes: un clásico que convoca cada noche

El show de las aguas danzantes de Plaza Independencia se consolidó en los últimos años como uno de los principales atractivos del centro mendocino.

Con un sistema que combina luces, música y coreografías de agua, la propuesta convoca a cientos de personas cada día y transforma el espacio en un punto de encuentro cultural y recreativo.

El espectáculo puede disfrutarse diariamente, generalmente entre las 21 y las 22:30, y muchos asistentes recomiendan llevar reposera y mate para vivir la experiencia con mayor comodidad.