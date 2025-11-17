Fueron a la Peatonal del Vino y un insólito personaje se robó todas las miradas en la fuente de “Malbec”

Miles de personas disfrutaron del evento en Mendoza que cerró con la participación de Miranda. Sin embargo, un perrito se robó todas las miradas y se volvió viral en las redes sociales.

La Peatonal del Vino 2025 dejó postales inolvidables: más de 110 mil personas, gastronomía, música en vivo y un cierre explosivo con Miranda!. Pero, entre copas, turistas y brindis, un protagonista totalmente inesperado se robó la escena y se volvió viral: un perro que decidió zambullirse en la fuente teñida del color del malbec.

El episodio ocurrió en pleno Parque Cívico, donde miles de mendocinos y visitantes disfrutaban de uno de los eventos más convocantes de la Ciudad. Mientras la fiesta avanzaba, un grupo de jóvenes notó que dentro de la fuente, decorada especialmente para el fin de semana, había un perro nadando como si fuera el dueño del lugar sumergido en el agua teñida con el color del Malbec. En segundos, las imágenes inundaron las redes y el video explotó en comentarios.

“La vibra mendocina”, escribieron quienes registraron el momento. Las reacciones no tardaron en llegar: “Qué raros los patos en Mendoza”, “Se está guardando el lugar para la noche del vino”, “No le hará daño sin una copita?”, escribieron en los comentarios.

Sin embargo, varios usuarios aclararon rápidamente la identidad del inesperado nadador. Se trata de Pampa, una perrita muy conocida en la zona. “Pampa se mete a la fuente todos los días, invierno y verano. Es la reina del Parque Cívico”, comentaron vecinos que aseguran ver a la mascota cada tarde durante sus paseos con su dueño.

Una edición histórica de la Peatonal del Vino

Más allá de la anécdota viral, la Peatonal del Vino volvió a consolidarse como uno de los grandes eventos culturales de Mendoza. Con una oferta que combinó más de 100 etiquetas de vino, 32 bodegas, food trucks seleccionados y el talento de artistas locales, la Ciudad reafirmó su sello como Capital Internacional del Vino.

El cierre del domingo estuvo a cargo de Miranda!, que hizo vibrar al Parque Cívico con clásicos como “Tu misterioso alguien” y “Cuyano”, acompañados por la energía de Gauchito Club y la apertura musical de Cami Coccia. Durante el sábado, la jornada electrónica con Chapa y Castelo, Brigado Crew y Flor Parra ya había marcado un arranque contundente.