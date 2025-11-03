Fueron a festejar Halloween en el Parque San Martín, pero no terminó como esperaban

Unos jóvenes mendocinos se pusieron a bailar en las inmediaciones del Rosedal y el video se convirtió en un viral de TikTok.

A veces no hace falta un gran lugar para pasar un buen rato entre amigos, sino algo de creatividad. Un grupo de jóvenes decidió poner música en las inmediaciones del Rosedal para festejar disfrazados Halloween, en el Parque General San Martín y tirar algunos pasos de baile, sin embargo, no todo terminó de la mejor manera.

La Provincia de Mendoza, sin lugar a duda, ofrece algunos de los mejores paisajes del país. Desde las zonas de alta montaña, pasando por la gran cantidad de viñedos y llegando al Parque General San Martín, uno de los sitios característicos de la ciudad.

Los cientos de mendocinos y turistas que pasan por allí cada día puede observar que en el mismo se dan distintos tipos de actividades. En las últimas horas, un video de TikTok llamó la atención.

Unos jóvenes se encontraban bailando en las inmediaciones de la rotonda del lago. Con disfraces, por la noche de Hallowen, pero “vamos tranqui al parque total, ¿qué puede pasar?”, relatan en el vídeo, fueron abordados por la policía.

Sin embargo, el video compartido a través de TikTok, desató un debate en las redes sociales y cientos de usuarios salieron a opinar sobre la situación y el actuar de la policía en el lugar. “La verdad que la policía tendría que ir y ver quienes andan en la mala, no quienes se divierten”, escribieron en los comentarios.

¿Qué actividades no se pueden realizar en el Parque General San Martín?

Durante el año 2022, la Dirección de Parque y Paseos Públicos de Mendoza anunció en el boletín oficial que comenzaba a regir una nueva normativa para clubes y espacios sociales comprendidos en el área del Parque General San Martín.

Dentro de esta, la normativa establece que no puede haber eventos que afecten las “condiciones ambientales del Área Ambiental Urbano Protegida” en la que se encuadra el Parque.

Esto quiere decir que están penadas todas las actividades que superen los niveles sonoros de 65 DB (A).