Fueron a caminar al Parque General San Martín y se encontraron con un extraño auto

Un vehículo muy particular sorprendió a quienes paseaban por uno de los espacios verdes más emblemáticos de Mendoza. La escena quedó registrada en un video que comenzó a circular en las redes sociales.

Un paseo por el Parque General San Martín tuvo un protagonista inesperado. Mientras caminaban por una de las calles del predio, unos mendocinos se cruzaron con un vehículo que parecía salido directamente de una película animada y que no tardó en captar la atención de quienes estaban cerca. Se trataba de una grúa personalizada con la apariencia de Mate, el simpático personaje de Cars.

Un grupo de personas que caminaba por la zona se encontró con un vehículo muy particular: una grúa personalizada con la apariencia de Mate, el personaje de la película Cars, que no pasó inadvertida entre quienes estaban en el lugar.

La escena fue registrada por un joven que se encontraba caminando por el parque y decidió compartir las imágenes en TikTok. El video despertó la curiosidad de los usuarios y generó comentarios de quienes reconocieron de inmediato al entrañable compañero de Rayo McQueen.

El auto inspirado en Mate que sorprendió en Mendoza

El vehículo que se llevó todas las miradas es una grúa tuneada para imitar al personaje de Mate, conocido por su aspecto oxidado y su personalidad simpática en la saga animada de Disney y Pixar.

La transformación incluye varios de los rasgos más reconocibles del personaje, como los colores desgastados, los detalles de competición y los ojos que le dan una expresión característica. Esos elementos hacen que el vehículo recuerde al de la pantalla grande.

La apariencia del auto sorprendió a quienes se cruzaron con él durante el paseo. Algunos aprovecharon para grabarlo y compartir el momento en redes sociales, donde las imágenes comenzaron a circular entre los usuarios.

La publicación llamó la atención por el parecido entre la grúa y el personaje animado. En los comentarios, varios usuarios mendocinos destacaron los detalles de la personalización y señalaron especialmente el movimiento de los ojos.