Videos: impactantes imágenes de la tormenta de granizo en Mendoza “quedó todo cubierto de blanco”

La tormenta se intensificó durante la tarde de este martes y dejó registros de la caída de granizo y las fuertes precipitaciones en distintos puntos del Gran Mendoza. Guaymallén, Las Heras, Ciudad y Maipú entre los departamentos más afectados.

La tormenta de granizo que afectó al Gran Mendoza dejó impactantes imágenes este martes por la tarde. Vecinos de Las Heras, Ciudad, Guaymallén y Maipú registraron en videos la intensidad de las precipitaciones y la caída de piedras de hielo, en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. El pronóstico anticipa que las precipitaciones podrían seguir en las próximas horas.

El fenómeno se hizo sentir con fuerza en distintos sectores de la provincia y volvió a poner en alerta a los mendocinos ante la posibilidad de nuevas tormentas. Los registros permiten observar cómo la lluvia y el granizo sorprendieron a vecinos en diferentes puntos del área metropolitana.

Los impactantes videos del granizo en Mendoza

Las imágenes compartidas durante la tarde muestran la intensidad de la tormenta y la caída de granizo en distintos sectores del Gran Mendoza que se hizo sentir pasadas las 19.

Los registros de los vecinos reflejan la fuerza de las precipitaciones y cómo el fenómeno avanzó sobre diferentes zonas de la provincia. La tormenta afectó principalmente a Las Heras, Ciudad, Guaymallén y Maipú.

Granizo en Las Heras: las imágenes de la tormenta

Las Heras fue uno de los departamentos afectados por la caída de granizo, en medio de precipitaciones intensas que se desarrollaron durante la tarde.

Los reportes meteorológicos señalaron lluvias fuertes en sectores cercanos a la precordillera y en las cuencas de la Quebrada de las Chilcas y Casa de Piedra, con desplazamiento del sistema hacia el sureste.

Varios mendocinos reportaron calles inundadas y zonas intransitables debido a la gran cantidad de piedra que se acumuló en pocos minutos.

Cómo se vivió la tormenta en Ciudad, Guaymallén y Maipú

La tormenta también avanzó sobre sectores de la Ciudad de Mendoza y Guaymallén, donde se reportaron precipitaciones intensas. De acuerdo con los avisos difundidos durante la jornada, los núcleos de tormenta se desplazaban hacia el Sudeste provincial.

En Maipú, la tormenta de granizo se comenzó a sentir pasadas las 19:30. Según los reportes de Defensa Civil el granizo afecto Gutiérrez, Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán, entre otras zonas.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

El pronóstico anticipa que la inestabilidad continuará durante los próximos días, con probabilidad de nuevas precipitaciones en distintas zonas de la provincia. Para este miércoles 21 de octubre se espera un aumento de la nubosidad durante la tarde y la posibilidad de lluvias débiles en sectores del Gran Mendoza, el Valle de Uco y Malargüe.

En tanto, para el jueves 22 se prevén nuevas precipitaciones en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y la Zona Sur. El pronóstico también contempla la posibilidad de granizo pequeño en sectores del sur del Valle de Uco y San Rafael.

Ante estas condiciones, se recomienda consultar las actualizaciones de los organismos oficiales y extremar las precauciones al circular durante las tormentas.