Volver al Trabajo: ¿vuelven a cobrar los $78000 en mayo?

La incertidumbre vuelve a rodear al programa Volver al Trabajo tras un reciente fallo judicial que ordena restablecer el pago mensual de $78.000. En este contexto, el Gobierno apeló este fallo y por eso aún no hay fecha confirmada de cobro para mayo de 2026.

Es que si bien la Justicia falló a favor de los titulares del programa, el escenario todavía no está definido. Esto se debe a que el Ministerio de Capital Humano apeló la decisión judicial, lo que deja el futuro del plan sujeto a lo que resuelvan las instancias superiores en las próximas semanas.

Un fallo que genera expectativas, pero no certezas

La resolución fue emitida por el Juzgado Federal de Campana, que ordenó mantener los pagos de las asignaciones económicas del programa. La medida impacta en más de 900.000 personas que formaron parte de Volver al Trabajo, iniciativa que surgió tras la disolución de Potenciar Trabajo.

El Gobierno encabezado por Javier Milei busca revertir esta decisión. Según indicó, las autoridades nacionales aguardan un fallo favorable que deje sin efecto la obligación de retomar los pagos.

Advertencia por información no confirmada

En medio de la expectativa, comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre una supuesta fecha de pago. Algunas publicaciones indican que el dinero se acreditaría el 5 de mayo, aunque la abogada fue tajante: no existe ninguna confirmación oficial al respecto.

“La gente tiene que esperar información oficial”, sostuvieron especialista. Además hay que estar atento a las fake news que circulan en Redes Sociales.

Dudas sobre el cobro en mayo

Mientras tanto, miles de personas que integraban el ex Potenciar Trabajo siguen a la espera de definiciones. Según explicó la letrada, actualmente no hay garantías de que el pago correspondiente a mayo se efectivice.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que reiteró que el programa Volver al Trabajo ya finalizó tras cumplir el plazo establecido en el Decreto 198/2024. Además, advirtió que acatar el fallo judicial podría afectar la implementación de otras políticas públicas previstas por el Gobierno.

De esta manera, el conflicto continúa abierto y con un alto nivel de incertidumbre, a la espera de una definición judicial que determine el futuro del programa y de sus beneficiarios.