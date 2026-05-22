Fue a buscar a su perra y la encontró tomando sol en el lugar menos pensado: el video explotó en TikTok

La insólita escena sorprendió a miles de usuarios en redes sociales. La mascota, una dogo argentino llamada Milanesa, apareció descansando y el momento se volvió viral.

Un video tan inesperado como divertido se convirtió en uno de los contenidos más vistos de TikTok en las últimas horas. Todo comenzó cuando una mujer salió a buscar a su perra y terminó encontrándola descansando cómodamente en un lugar totalmente fuera de lo común: arriba de una parrilla.

La protagonista de la historia es Milanesa, una perra de raza dogo argentino que fue grabada mientras tomaba sol acostada sobre la estructura donde normalmente se colocan las brasas para hacer asado.

Lejos de incomodarse, el animal parecía disfrutar del momento con absoluta tranquilidad, ignorando por completo los llamados de su dueña.

El inesperado video que hizo reír a miles de personas

La escena fue compartida en TikTok a través de la cuenta @amarilla.nails.arg y rápidamente comenzó a sumar reproducciones, comentarios y “me gusta”. En el clip se escucha a la mujer reaccionar entre la sorpresa y el humor al descubrir dónde estaba su mascota.

“¿Qué hacés ahí arriba? Mirá cómo te ensuciás”, le dijo mientras intentaba que bajara de la parrilla. Sin embargo, Milanesa decidió seguir descansando como si nada estuviera pasando.

El nombre de la perra desató una ola de comentarios

Además de la insólita situación, otro de los aspectos que explotó en redes sociales fue el nombre de la mascota. Miles de personas aprovecharon para hacer chistes vinculados al asado, las comidas y la escena protagonizada por la perra.

“Por algo se llama Milanesa”, “Cambiale el nombre a Mollejas”, “Está esperando Navidad” y “Ella honra su nombre”, fueron algunos de los comentarios que más repercusión tuvieron. Otros usuarios también compartieron los nombres curiosos de sus propias mascotas para ver cuál era más raro.