Fuego en la madrugada en el Acceso Este cerca del Shopping: ¿qué pasó?

Una camioneta se incendió por completo durante la madrugada de este viernes sobre el Acceso Este, en Guaymallén, y debió intervenir personal de Bomberos para sofocar las llamas. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

El hecho ocurrió cerca de las 2.03, en el tramo del Acceso Este comprendido entre calles Estrada y Houssay, mano hacia el Este, bajo jurisdicción de la Comisaría 9° de Guaymallén.

Según informó la Policía de Mendoza, un llamado al 911 alertó sobre un vehículo envuelto en llamas en plena vía pública. Al arribar al lugar, efectivos policiales y Bomberos trabajaron para controlar el incendio.

La camioneta afectada fue una Volkswagen Tiguan 2.0, perteneciente a un hombre de 44 años. El rodado terminó totalmente incinerado producto del fuego.

De acuerdo con el relato del propietario, mientras circulaba por el Acceso Este observó una alerta en el tablero del vehículo. Ante esa situación, decidió detener la marcha y, al descender, advirtió que salía fuego desde la parte inferior de la camioneta.

Bomberos lograron extinguir las llamas, aunque el daño material fue total. Las autoridades indicaron que no se registraron heridos y se investigan las causas que originaron el incendio.