ANSES comenzó a pagar a jubilados y pensionados: cuándo y cuánto te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inicia este miércoles 11 de noviembre el calendario de pagos para jubilados y pensionados. Los haberes llegan con un aumento del 1,93% y un bono de hasta $70.000. Algunos bancos adelantaron los depósitos y ciertos beneficiarios ya tienen el dinero acreditado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha los pagos de noviembre para jubilados y pensionados, de acuerdo con el cronograma establecido para este mes. El calendario contempla las fechas de cobro según la terminación del DNI y el monto de los haberes.

Si bien el organismo comienza oficialmente los depósitos este miércoles 11, algunos bancos decidieron adelantar las acreditaciones previstas, por lo que hay jubilados que ya cobraron.

El cronograma anual fue establecido mediante la Resolución 349/2025 y posteriormente reprogramado por los feriados dispuestos durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

Jubilados y pensionados recibieron un aumento del 1,93% en noviembre

Los haberes previsionales de noviembre tienen un incremento del 1,93%, oficializado por Anses mediante la Resolución 304/2026. El porcentaje se calculó tomando como referencia la inflación de septiembre.

Con esta actualización, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $444.158,46.

Jubilación mínima con bono: $514.158,46.

Jubilación máxima: $2.988.765,82.

Además, continúa el pago del bono extraordinario de hasta $70.000. Los jubilados que cobran el haber mínimo reciben el refuerzo completo, mientras que quienes tienen ingresos superiores perciben un bono proporcional cuando corresponde, hasta alcanzar el límite establecido.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus liquidaciones ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Calendario de pagos de Anses para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobrarán durante noviembre según el siguiente cronograma:

Miércoles 11: DNI terminados en 0.

Jueves 12: DNI terminados en 1.

Viernes 13: DNI terminados en 2, 3 y 4.

Lunes 16: DNI terminados en 5.

Martes 17: DNI terminados en 6.

Miércoles 18: DNI terminados en 7.

Jueves 19: DNI terminados en 8.

Viernes 20: DNI terminados en 9.

Fechas de cobro para jubilados que superan la mínima

Los jubilados y pensionados que cobran más de $444.158,46 recibirán sus haberes durante la última semana de noviembre.

El calendario de pagos quedó organizado de la siguiente manera:

Martes 24: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 25: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 26: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 27: DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 30: DNI terminados en 8 y 9.

Anses confirmará el aumento para jubilados de diciembre

El próximo jueves 12 de noviembre, a las 16, el Indec dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Ese indicador permitirá determinar el porcentaje de aumento que recibirán los jubilados y pensionados en diciembre de 2026.

De acuerdo con las proyecciones del Banco Central, la actualización rondaría el 1,8%. Sin embargo, el porcentaje definitivo dependerá del dato oficial de inflación.

Diciembre tendrá un ingreso adicional para los jubilados y pensionados, ya que cobrarán el medio aguinaldo junto con sus haberes actualizados. También continuará el pago del bono extraordinario de hasta $70.000.