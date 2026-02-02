Fernando Hidalgo sorprendió a todos con su nuevo look en la pantalla de Canal 9

El periodista hizo su aparición en los últimos días en Noticiero 9 luego de unas vacaciones y con una nueva apariencia que no pasó desapercibida entre los televidentes.

El periodista Fernando Hidalgo, conductor del noticiero central de Canal 9 Televida, volvió a la pantalla tras sus vacaciones y no pasó desapercibido. Su regreso a Noticiero 9 estuvo marcado por un cambio de look que llamó la atención de la audiencia y generó comentarios tanto en la televisión como en las redes sociales.

Los noticieros de la televisión mendocina cuentan con distinguidos y elegantes periodistas. Esta vez, todos pusieron el ojo en el conductor de la emisión central de Noticiero 9. Es que luego de sus vacaciones, el conductor apareció con una apariencia distinta a la que solíamos ver.

Reconocido por su estilo clásico, prolijo y formal, Hidalgo suele presentarse ante cámara con traje, afeitado y su característico cabello blanco perfectamente peinado.

Sin embargo, en sus últimas apariciones sorprendió al lucir barba, una decisión estética que rompió con la imagen habitual que el público mendocino asocia al periodista.

El cambio no tardó en convertirse en tema de conversación entre los televidentes habituales del noticiero, que rápidamente notaron la nueva apariencia del conductor que no pasó desapercibida.

No es la primera vez que la imagen del periodista queda en el centro de la escena. En otras oportunidades, su estilo personal frente a cámara también fue comentado en redes sociales, donde usuarios destacaron —y debatieron— su presencia y forma de vestir.