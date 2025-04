Explicaron quién era Mafalda en un video de TikTok y explotó las redes sociales

El reconocido personaje de Quino sigue causando furor en todo el mundo. Sin embargo, una tiktoker habló de la historieta y muchos no sabían de qué se trataba.

El emblemático personaje de Mafalda, creado por el humorista gráfico Quino, volvió a ser tendencia en redes sociales tras la publicación de un video en TikTok donde una usuaria presentó a la historieta como si la niña hablara en primera persona. El clip no solo despertó la nostalgia de muchos, sino que también sorprendió a cientos de jóvenes que desconocían por completo la historia de esta pequeña pero filosa pensadora argentina.

“Hola, soy Mafalda, nací en 1964 y tengo 6 años desde entonces”, comienza diciendo la narración que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. La tiktoker supo captar la esencia del personaje: una niña con una mirada crítica sobre el mundo, que a través del humor y la ironía expresa reflexiones profundas sobre la política, la economía, los conflictos sociales y los valores humanos.

El video no tardó en viralizarse, generando un fuerte impacto no solo en Argentina, sino también en países como España, México, Brasil, Uruguay, Chile y Francia, donde la historieta de Mafalda fue y sigue siendo un fenómeno editorial. Muchos usuarios compartieron recuerdos de infancia, mientras que otros se mostraron asombrados por no conocer a uno de los personajes más icónicos de la cultura argentina.

La publicación sirvió también como excusa para volver a poner en escena a otros personajes inolvidables del universo de Quino: Susanita, Felipe, Manolito, Miguelito y Libertad, quienes junto a Mafalda representan diferentes miradas sobre el mundo y las contradicciones del universo adulto.

Quién es Mafalda

Mafalda es un personaje de cómic argentino creado por el dibujante Joaquín Salvador Lavado, también conocido como Quino. Se caracteriza por ser una niña idealista y ocurrente que se preocupa por la justicia, la paz y la economía.

La niña representa a una joven de la clase media en la Argentina de los años sesenta. Su primera presentación fue el 29 de septiembre de 1964 y con el paso de los años su fama por sus comentarios sobre cuestiones sociales y políticas de la época se mantienen intactas.

Muchos se acuerdan de la por su característico pelo negro con moño y vestido rojo, porque odiaba la sopa, o por sus amigos, Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito y Libertad, que la acompañaban por sus aventuras en Buenos Aires.