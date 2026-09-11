“Esto es farmear aura”: estaban en un parque y un mendocino se robó todas las miradas

Un hombre fue grabado mientras hacía ejercicio en un espacio verde de Mendoza y sus particulares movimientos llamaron la atención de quienes estaban en el lugar. El video llegó a las redes sociales y rápidamente se volvió viral.

No necesitó un escenario preparado ni una producción especial. Alcanzó con un parque de Mendoza, un poco de ejercicio y una serie de movimientos que llamaron la atención de quienes estaban cerca. Un grupo de mendocinos se encontraba disfrutando de la jornada cuando reparó en un hombre que realizaba actividad física de una manera muy particular. La escena fue registrada en video y posteriormente compartida en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en compararlo con una batalla de “farmear aura”.

El episodio ocurrió en un espacio verde ubicado a pocos kilómetros del microcentro mendocino.

Mientras realizaba ejercicio, el hombre comenzó a hacer determinados movimientos y poses que, vistos fuera de contexto, podían parecer parte de una especie de competencia o una batalla para demostrar quién tenía mayor presencia.

La situación llamó la atención de las personas que estaban alrededor, que decidieron registrar lo que ocurría.

Con el video ya publicado en las redes, la escena fue acompañada por una frase que terminó de darle el tono humorístico: “Esto es farmar aura”.

Qué significa “farmear aura”

“Farmear aura” es una expresión que ganó popularidad en las redes sociales y comenzó a incorporarse al lenguaje cotidiano de muchos jóvenes.

La palabra “farmear” tiene su origen en el mundo de los videojuegos. Proviene del inglés farm y se utiliza para describir una actividad repetitiva destinada a conseguir recursos, experiencia u otros elementos necesarios para avanzar dentro de un juego.

En internet, el término se trasladó a situaciones de la vida cotidiana. El “aura”, en cambio, funciona como una especie de puntuación imaginaria vinculada con la seguridad, el carisma, la personalidad o la presencia que transmite una persona.

Así, alguien puede “ganar aura” cuando realiza una acción que genera admiración o demuestra seguridad, mientras que puede “perder aura” cuando protagoniza un momento incómodo o comete un error.

De los videojuegos a las redes sociales

La combinación de ambas palabras dio origen a una expresión que actualmente aparece con frecuencia en publicaciones, videos y comentarios.

“Farmear aura” puede utilizarse para describir a alguien que realiza una acción con la intención de proyectar una imagen determinada, llamar la atención o simplemente demostrar personalidad.

En las redes también son habituales expresiones como “+1000 de aura” o “-5000 de aura”, utilizadas como si existiera un marcador imaginario que suma o resta puntos según lo que haga una persona.

El concepto también se transformó en contenido: bailes, poses, gestos y movimientos son utilizados en algunos videos como si se tratara de una competencia para determinar quién consigue mayor “aura”.