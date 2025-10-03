Estaban en el Cerro de la Gloria cuando los sorprendió una bandera que se bajaba sola

Algunos mendocinos manifestaron su sorpresa cuando subieron al atractivo ubicado en el parque y se encontraron con la situación que parecía salida de una película de terror. Compartieron el video a través de TikTok y se volvió viral.

Los días de sol en Mendoza son ideales para salir a pasear a algún espacio verde y respirar aire fresco. Sin lugar a duda, uno de los más elegidos es el Parque general San Martín y su emblemático Cerro de la Gloria. A pesar de eso, lejos de llamar la atención por su increíble vista, una curiosa situación se robó la atención cuando posaron su mirada en el mástil de la bandera.

En los últimos meses, en distintas redes sociales comenzaron a circular algunos videos e imágenes de algunas situaciones que muchos clasificaron como paranormal. Aunque parezca increíble, esta situación se ha vuelto cotidiana, según aseguraron algunos usuarios de las redes sociales y apuntaron que todo tiene una explicación.

Todo comenzó con un video en Tiktok que se hizo viral entre los usuarios de Mendoza porque una persona causó furor cuando grabó a la bandera que está colocada en el cerro, pero bajándose sola. Como si alguien la estuviese sacando del mástil y dando vueltas a la manivela.

El video llegó a tener miles de reproducciones, y sumó una gran cantidad de “me gusta” en TikTok. Algunos usuarios no tardaron en comentar la publicación y sacar algunas teorías a la luz.

“Se baja por el peso…. el tema si sube, ahí sería más escalofriante”, escribió una usuaria, mientras otra apuntó que “hace algún tiempo un ex combatiente de Malvinas que se encargaba de colocar la bandera de subirla y en la tarde de bajarla el hombre falleció mientras bajaba la bandera de un infarto y desde ahí empezó a bajarse sola. Ese era y será su deber”.