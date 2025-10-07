Estaban en El Carrizal cuando encontraron un objeto que los dejó helados a todos

El video fue compartido a través de las redes sociales y se volvió viral. Sin embargo, una caja muy similar fue vista hace menos de un año, pero en otro lugar de Mendoza.

El Dique El Carrizal, uno de los destinos más elegidos por los mendocinos durante los fines de semana, volvió a ser escenario de un episodio que generó intriga y sorpresa en redes sociales. Un grupo de personas que disfrutaba del día en el embalse se topó con un objeto misterioso flotando sobre el agua, y lo que parecía un simple hallazgo casual terminó despertando todo tipo de especulaciones.

El video fue publicado en TikTok y no tardó en hacerse viral. En las imágenes se puede ver una caja de color claro, aparentemente de madera, que flota a pocos metros de la orilla. Lo que más llamó la atención fue que tenía una cruz en la parte superior, lo que llevó a muchos usuarios a pensar que podría tratarse de una urna funeraria o de algún tipo de objeto utilizado en un ritual de despedida.

El hallazgo provocó una ola de comentarios y teorías entre los internautas, que intentaron descifrar su origen. Algunos sostuvieron que podría ser una acción simbólica, tal vez un homenaje o despedida de alguien querido. Otros, en cambio, plantearon que el caso debería ser investigado por las autoridades, ante la posibilidad de que se trate de un hecho inusual o fuera de lo común.

Lo curioso es que una caja muy similar ya había sido vista meses atrás en otro punto de Mendoza, específicamente en Potrerillos, según afirmaron varios usuarios en los comentarios. Esa coincidencia reavivó las dudas y el misterio sobre el objeto y su recorrido por los distintos espejos de agua de la provincia.

Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial que confirme de qué se trata ni cómo llegó la caja. Sin embargo, el hecho volvió a poner en foco a El Carrizal, uno de los lugares más visitados de Luján de Cuyo, donde lo natural y lo inexplicable a veces parecen cruzarse.