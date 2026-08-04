¿Estaba poseída?: una mujer fue a comprar a un local en Mendoza y protagonizó una inquietante escena 

Las cámaras de seguridad de un comercio del centro de Mendoza registraron el comportamiento de una clienta que sorprendió a todos los empleados. Compartieron el video a través de las redes sociales y se volvió viral.

Lo que parecía una atención habitual a una clienta terminó convirtiéndose en una escena que desconcertó a todos. Las cámaras de seguridad de un local del centro de Mendoza registraron el extraño comportamiento de una mujer. En las imágenes se observa a la señora protagonizando un episodio tan desconcertante como inquietante, en medio de gritos y actitudes extrañas. Compartieron el video en las redes sociales y se volvió viral.

Según se observa en la grabación, una mujer ingresa al comercio mientras una empleada la atiende con normalidad. Sin embargo, pocos segundos después la situación cambia por completo.

La clienta toma de las manos a la trabajadora y comienza a pedir desesperadamente que le abran la puerta para salir del lugar. En medio del episodio, también lanza frases que llamaron la atención de quienes presenciaban la escena.

Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando la mujer grita: “¡Sacame de acá, escoria de la luz!”, mientras continúa alterada frente al mostrador, mientras sacudía la cabeza hacia todos lados.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y el video lo compartieron a través de las redes sociales. Tras difundirse el video, miles de usuarios comenzaron a compartirlo en distintas plataformas y aparecieron todo tipo de hipótesis sobre lo sucedido.

Entre los comentarios, muchos apuntaron que se podía tratar de una posesión o un supuesto episodio paranormal. Mientras que otros usuarios consideraron que podría tratarse de una crisis personal o de salud.

Pese a la enorme repercusión que alcanzó la grabación, no trascendieron informes oficiales que expliquen qué ocurrió realmente dentro del comercio. Tampoco se difundieron datos sobre la identidad de la mujer ni sobre las circunstancias previas o posteriores al hecho.

Por ese motivo, el origen del episodio continúa siendo una incógnita y las distintas interpretaciones que circulan en redes sociales corresponden únicamente a especulaciones de los usuarios.