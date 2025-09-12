Estaba caminando por la montaña en Mendoza y dio un paso en falso que terminó en una caída que se hizo viral

La joven intentaba cruzar un arroyo, pero metió el pie donde no debía y quedó tan mojada que la tuvieron que ayudar a salir. Compartieron el vídeo a través de TikTok y se volvió viral.

Mendoza suele tener ciertas características que la hacen una ciudad muy especial en el mundo. Sin lugar a duda, uno de los aspectos que más llama la atención es la imponente Cordillera de Los Andes y sus montañas. Sin embargo, algunos se olvidan que para cruzar muchas veces hay que cruzar ríos o arroyos y más de uno suele caer adentro de ellos.

Las redes sociales no dejan de sorprender con momentos cotidianos que se vuelven furor. Esta vez, el escenario fue Mendoza y la protagonista, Cande (@candebe7 en TikTok), quien vivió una situación tan inesperada como viral.

La joven decidió atravesar un pequeño arroyo saltando sobre las piedras para no mojarse, pero un paso en falso la hizo caer de lleno al agua.

En las imágenes se ve cómo su acompañante le ofrece la mano para ayudarla, pero no llega a tiempo.

Entre gritos, risas y chapuzones, la escena, que fue compartida a través de TikTok, rápidamente se viralizó y se convirtió en un verdadero sketch improvisado que conquistó a miles de usuarios.

“El momento en el que te vas llorando sos Meredith Blake”, “No sé que relación tenés con el chico, pero metió las patas al agua por ti, yo me hubiera reído sequita del otro lado. Valoralo” , fueron algunos de los comentarios de los usuarios que sin lugar a duda no pudieron aguantarse la risa, pero una caída que le puede pasar a cualquiera.