Ingreso al Poder Judicial de Mendoza: cómo será el próximo examen que deberán rendir 8.683 aspirantes

Más de 8.600 personas aprobaron las dos primeras evaluaciones del concurso y continúan en carrera por uno de los 340 cargos administrativos. La próxima instancia será presencial y evaluará la comprensión lectora. Además ya está disponible el material de estudio para la última evaluación.

Los 8.683 aspirantes que siguen en carrera por un puesto en el Poder Judicial de Mendoza deberán prepararse para una nueva evaluación. Después de aprobar los dos primeros exámenes virtuales, tendrán que rendir una prueba presencial de comprensión lectora, que consistirá en leer un texto y responder preguntas de opción múltiple. La justicia busca cubrir 340 puestos de trabajo en los próximos dos años.

El concurso de ingreso al Poder Judicial de Mendoza avanza hacia una nueva etapa: 8.683 aspirantes aprobaron las dos primeras evaluaciones y quedaron habilitados para rendir el tercer examen, que será presencial y evaluará la comprensión lectora.

La convocatoria había reunido inicialmente a 30.657 personas interesadas en acceder a uno de los 340 cargos que la Suprema Corte de Justicia busca cubrir durante los próximos dos años en las distintas circunscripciones judiciales de la provincia.

Cómo será el tercer examen del concurso del Poder Judicial

La tercera evaluación del Concurso de Ingreso Administrativo 2026 para el Poder Judicial de Mendoza será presencial y estará enfocada en la comprensión lectora.

El examen tendrá las siguientes características:

Modalidad: presencial.

presencial. Formato: se entregará un texto y los aspirantes deberán responder 10 preguntas de opción múltiple.

se entregará un texto y los aspirantes deberán responder 10 preguntas de opción múltiple. Tiempo disponible: 30 minutos.

30 minutos. Participantes habilitados: 8.683 personas que aprobaron las dos instancias virtuales anteriores.

La fecha, el horario y las condiciones específicas de la evaluación serán comunicados por la Suprema Corte de Justicia a través de los canales oficiales del concurso.

Cuántas personas aprobaron las primeras evaluaciones

El proceso comenzó con 30.657 inscriptos. La primera evaluación virtual se realizó el 29 de octubre y, de acuerdo con los datos informados, se recibieron 13.360 respuestas correctas. De ese grupo, 11.392 aspirantes aprobaron y quedaron habilitados para rendir la segunda prueba, que se llevó adelante el 6 de noviembre.

Finalmente, 8.683 personas cumplieron con los requisitos establecidos y aprobaron las dos instancias virtuales, por lo que continúan en el proceso de selección. De esta manera, menos de un tercio de los inscriptos iniciales llegó a la próxima etapa del concurso.

Qué exámenes faltan para ingresar al Poder Judicial de Mendoza

Después de la evaluación de comprensión lectora, quienes la aprueben deberán rendir un examen de conocimientos generales, también presencial y con preguntas de opción múltiple. Luego llegará el examen psicofísico, que incluye dos instancias:

Evaluación psicolaboral.

Examen médico-clínico, con estudios de laboratorio, electrocardiograma, audiometría, radiografías y controles oftalmológicos.

Una vez superadas todas las evaluaciones, se conformarán los listados definitivos de orden de mérito. Los postulantes que resulten aptos podrán ser propuestos para cubrir las vacantes disponibles.

Al momento de asumir, deberán acreditar los requisitos formales exigidos, entre ellos la residencia a menos de 100 kilómetros de la sede laboral correspondiente. Este requisito no debe confundirse con una condición para rendir las evaluaciones.

Qué hay que estudiar para el concurso del Poder judicial 2026

El material está organizado en cinco módulos temáticos que abarcan la organización del Estado, la estructura de la Justicia provincial, los derechos humanos y la atención al público. Los principales ejes de estudio son:

Organización del Estado: funciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, funcionamiento de la Suprema Corte y estatuto del empleado público.

funciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, funcionamiento de la Suprema Corte y estatuto del empleado público. Estructura judicial de Mendoza: organización de la Justicia provincial y sus distintos fueros, como Civil, Comercial, Familia, Laboral, Penal y Penal Juvenil.

organización de la Justicia provincial y sus distintos fueros, como Civil, Comercial, Familia, Laboral, Penal y Penal Juvenil. Derechos humanos: principios de protección de derechos y atención a personas en situación de vulnerabilidad.

principios de protección de derechos y atención a personas en situación de vulnerabilidad. Violencia de género: modalidades de violencia contra las mujeres, prevención de la revictimización y pautas de intervención.

modalidades de violencia contra las mujeres, prevención de la revictimización y pautas de intervención. Atención al público en el servicio de Justicia: resolución de conflictos, lenguaje claro y accesibilidad en las dependencias judiciales.

Dónde descargar el material de estudio para rendir en el Poder Judicial de Mendoza

La bibliografía se encuentra disponible en formato PDF en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La descarga es gratuita y está destinada a preparar el examen presencial de conocimientos específicos.

El material oficial se puede consultar en este enlace: Descargar el material de estudio del concurso de ingreso 2026

Cuántos cargos busca cubrir el Poder Judicial en Mendoza y dónde

El concurso prevé cubrir 340 cargos administrativos durante los próximos dos años, distribuidos entre las cuatro circunscripciones judiciales de Mendoza.

La distribución anunciada es la siguiente:

Primera Circunscripción Judicial: 200 cargos. Comprende Ciudad de Mendoza, Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y Godoy Cruz.

Comprende Ciudad de Mendoza, Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y Godoy Cruz. Segunda Circunscripción Judicial: 90 cargos. Se distribuyen entre San Rafael (50), General Alvear (20) y Malargüe (20).

Se distribuyen entre San Rafael (50), General Alvear (20) y Malargüe (20). Tercera Circunscripción Judicial: 30 cargos. Incluye San Martín, Santa Rosa, La Paz, Junín y Rivadavia.

Incluye San Martín, Santa Rosa, La Paz, Junín y Rivadavia. Cuarta Circunscripción Judicial: 20 cargos. Comprende Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Dónde consultar la fecha del próximo examen al Poder Judicial de Mendoza

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza publicará las novedades sobre el concurso, las fechas de evaluación y las próximas instancias a través del portal oficial del Concurso de Ingreso y de sus redes institucionales.