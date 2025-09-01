Encontró las películas que veía de niño y las notas que escribió su mamá emocionaron a todos en las redes sociales 

Un joven encontró en su casa una caja con viejos VHS de su infancia. Cada cinta guardaba un detalle especial: notas escritas a mano por su madre, que recordaban momentos con su abuela y frases que marcaron su niñez.

Un joven encontró en su casa una caja de películas viejas que él veía en su infancia. Sin embargo, lo que no se esperaba era que su mamá las había guardado y en cada cinta estaba acompañada por notas escritas a mano, donde la mujer le recordaba escenas y preguntas que había hecho de niño. El descubrimiento se viralizó rápidamente en redes sociales y conmovió a todos.

Un usuario compartió las imágenes de las películas a través de X(ex Twitter). En cada una de las cintas había una nota pegada y escrita a mano, como si la madre hubiera querido captar cada momento, cada recuerdo y guardarlo para siempre.

Las grabaciones aparecían las películas que veía con su abuela, quien había fallecido años atrás. Una de las notas decía: “Fue un regalo de tu abuela antes de que falleciera. La veían juntos siempre que venía a casa”.

Pero hubo una frase que generó un fuerte impacto: junto a la película Bambi, la madre había escrito: “Me preguntaste que si yo también iba a morir algún día y estuviste llorando toda la noche”.

Las notas también capturaban la inocencia del juego. En el VHS de Toy Story, la madre anotó: “Después de verla siempre hablabas con tus juguetes”. Otro mensaje, más divertido y cargado de complicidad, decía: “La veías todo el rato, tu padre estaba harto y quería escondértela, pero nunca lo dejé”.

"VHS" Porque un chico encontró los VHS de cuando era niño y su mamá le había puesto notas para que recordase momentos de su infancia.



Lo que parecía una caja olvidada se transformó en un puente entre pasado y presente, recordándole al joven que el amor de una madre y una abuela no desaparece, sino que se mantiene vivo en cada huella, en cada gesto y en cada emoción guardada.

El hallazgo rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde emocionó a miles de usuarios y hasta algunos se sintieron identificados.