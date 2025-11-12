Encontraron al doble de Milei trabajando en el campo de Entre Ríos

Un trabajador rural de Gualeguay, se volvió tendencia en redes sociales por su impactante parecido con el Presidente. Sus videos mostrando la vida de campo y la rutina en la ruta lo transformaron en el “Milei chacarero”, un fenómeno digital que mezcla humor y sorpresa, aunque él mismo aclara que no tiene vínculos con la política.

En los últimos días, un trabajador rural de Entre Ríos se convirtió en protagonista inesperado de las redes sociales. Su nombre es Diego Barreto, oriundo de Gualeguay, y su imagen comenzó a circular con fuerza por un motivo curioso: su sorprendente parecido con Javier Milei, presidente de la Nación.

La viralización arrancó en TikTok, donde Barreto comparte videos mostrando su rutina en el campo y en la ruta. Allí, los usuarios no tardaron en señalar la similitud con el mandatario, especialmente por el estilo de cabello y ciertos gestos que recuerdan al jefe de Estado. El fenómeno se expandió rápidamente a otras plataformas y medios digitales.

En cuestión de horas, el entrerriano fue bautizado con apodos como “Milei chacarero”, “mini Milei” o incluso “Milei de Temu”, reflejando el humor con que la audiencia interpretó la coincidencia. Los clips acumularon miles de reproducciones y comentarios, convirtiéndolo en un personaje viral sin que él lo buscara.

Lejos de aprovechar la situación para fines políticos, Barreto aclaró que su vida sigue ligada al trabajo rural y que no tiene relación alguna con la actividad partidaria. “Soy peón de campo y camionero, nada más”, explicó en entrevistas locales, sorprendido por la repercusión que alcanzó su imagen.

𝐄𝐥 “𝐌𝐢𝐥𝐞𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨”

Un peón rural de Gualeguay se volvió viral por su sorprendente imitación de Javier Milei en videos donde combina vida de campo y discursos del Presidente, por lo menos este trabaja … pic.twitter.com/NyEsJSsRkj — 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐇𝐎𝐘 🎙🎧📻📰 🇦🇷 🌟🌟🌟 (@Antonio27591643) November 11, 2025

Hasta el momento, Javier Milei no se refirió públicamente al tema. Su silencio refuerza la idea de que la viralidad pertenece más al terreno del entretenimiento digital que al político. Sin embargo, la historia del “Milei entrerriano” ya forma parte de la conversación nacional y se suma a la lista de curiosidades que surgen en la era de las redes sociales.