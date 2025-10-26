Elecciones 2025: fue a votar disfrazado del Joker, pero no terminó como se lo esperaba

El hombre llegó maquillado como el famoso villano de Batman a una escuela de en Buenos Aires. Le pidieron que se quitara el maquillaje para acreditar su identidad, pero se negó y no pudo votar.

Cada jornada electoral en Argentina suele dejar anécdotas curiosas, y esta vez no fue la excepción.

En un colegio de El Palomar, Buenos Aires, un hombre sorprendió a todos cuando se presentó a votar disfrazado del “Joker”, el famoso villano de las películas de Batman.

En El Palomar, Buenos Aires, el hombre disfrazado se presentó en la Escuela Teniente Benjamín Matienzo N° 5. Con el rostro completamente maquillado y el cabello teñido de verde, intentó votar, pero terminó protagonizando un tenso intercambio con las autoridades.

El villano, que estaba acompañado por otra persona que registraba todo con un celular, mantuvo un diálogo respetuoso, aunque tenso, con los efectivos y la delegada de mesa.

—“Si me dicen que no, yo me voy hoy”, relató el hombre.

—“Escúcheme un segundito, ¿sabe?”, respondió uno de los efectivos.

—“Sí, lo escucho, señor. Por consultar, está perfecto. Yo no quiero complicarle la vida a nadie, es lo mejor”, insistió Jocker.

Mientras uno de los policías le pidió que no lo filmara, el hombre aclaró:

—“Yo me estoy grabando a mí, usted está atrás mío, que es muy diferente. No estoy provocando nada, estoy tranquilo”.

A pesar del tono cordial, la discusión se prolongó hasta que intervino la delegada de mesa, quien explicó la razón por la que no podía votar en esas condiciones:

—“Yo soy la delegada de la escuela, y lo que nos indican es que a la persona se le tiene que ver el rostro. No puede venir con una máscara o con maquillaje que impida verificar la identidad”, le explicó.

El hombre asintió y aceptó la decisión sin oponer resistencia.

—“Está perfecto. Es la primera vez desde 2019, pero sabía que un momento iba a llegar. Siempre llega. Desde ya, muchas gracias”, respondió antes de retirarse.

Se despidió amablemente de los presentes con un gesto que también sorprendió:

—“Hasta luego, señor oficial. Nos vemos, Rey. I love you, baby. Te amo”, dijo entre risas antes de abandonar el colegio.

El episodio fue grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales.

