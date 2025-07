El video menos esperado: un pato se agarró a pelear con un perro en pleno centro de Mendoza

El insólito episodio ocurrió en la esquina de Garibaldi y San Martín, donde un pato que vive en una florería reaccionó de forma inesperada ante la presencia de un perro. El video se volvió viral en TikTok y generó todo tipo de comentarios.

El centro de Mendoza se vuelve con frecuencia el escenario perfecto para muchos videos que se vuelven viral en las redes sociales. Un reconocido personaje de una florería, no aguantó a un cliente y se agarró a pelear en el medio de la vereda.

La secuencia fue grabada en la esquina de Garibaldi y San Martín, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Allí funciona una conocida florería atendida por Margarita, quien, desde hace tiempo, trabaja acompañada por dos mascotas: Juan, un pato doméstico, y su inseparable compañero, un perro salchicha.

Quienes caminan a diario por el centro ya están acostumbrados a ver a Juan paseando tranquilamente por la vereda, bebiendo agua de su recipiente o, incluso, deteniéndose frente a las librerías. Sin embargo, la semana pasada, todo cambió cuando un perro desconocido se acercó al puesto y el pato reaccionó de forma impensada.

Según se ve en el video, el pato salió corriendo para ahuyentar al intruso, generando un breve, pero llamativa pelea animal. La situación no pasó a mayores, pero fue lo suficientemente insólita como para llamar la atención. La dueña tuvo que intervenir para calmar a Juan, que rápidamente volvió a su rutina habitual.

El video fue subido por un usuario de TikTok y no tardó en viralizarse. Algunos usuarios no quisieron perderse el momento de la mascota mendocina. “Es el famoso PATO-TERO de la cuadra”, “a nuestro pato mendocino no le gustan los firulais”, escribieron algunos. Incluso algunos preguntaban por los horarios de la florería con tal de conocer al ya icónico pato del centro mendocino.

Lo cierto es que Juan se ha convertido en una figura querida por vecinos y turistas, y su presencia en el kilómetro cero de Mendoza suma una dosis de ternura e imprevisibilidad a la rutina de quienes todos los días pasan por ahí.