“El qué no corre, vuela”: un perro se robó el “asado” y una mendocina salió a perseguirlo por la calle

El joven se sorprendió cuando vio pasar a un perro con algo raro en la boca y gente corriendo detrás de él. Subió el video a las redes sociales y se volvió viral.

A veces no hace falta un gran lugar para pasar un buen rato entre amigos, sino algo de creatividad. Sin embargo, lo que parecía ser un paseo por una calle de Mendoza se terminó convirtiendo en una divertida anécdota que un usuario compartió a través de las redes sociales cuando grabó a un perro ladrón en el medio de la calle.

Todo comenzó cuando un conductor iba manejando por una calle de San Roque en Maipú y de pronto vio pasar a un perro, pero no era cualquiera.

Si no que el animal llevaba en su boca un objeto extraño e iba corriendo por el medio de la calle. Cuando el conductor miró más allá se dio cuenta de que atrás del perro venía una mujer tratando de alcanzarlo.

“El que no corre, vuela en San Roque”, escribió el hombre junto a las imágenes. Resulta que el animal se había robado un paquete y todos andaban corriendo detrás de él para poder recuperarlo. “vamos señora, vamos, señora”, gritaba el mendocino mientras capturaba el momento.

El video fue compartido a través de Tiktok, donde despertó la risa de cientos de usuarios, sin embargo, muchos se preguntaron porque el que grababa no había ayudado a recuperar el preciado paquete.