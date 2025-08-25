El pequeño mendocino que es hincha de Godoy Cruz y explota Tiktok con sus videos

A sus pocos años, Rami Conti se convirtió en la sensación de TikTok con sus relatos y análisis de Godoy Cruz, conquistando a miles de fanáticos del fútbol mendocino.

Cada uno encuentra la manera para expresar su pasión y hacer lo que le es gusta. Este es el caso de un joven mendocino que a su corta edad decidió comenzar a relatar los partidos de fútbol de su equipo favorito, Godoy Cruz Antonio Tomba. Fue así como abrió su canal en TikTok y comenzó a subir videos que la rompen en las redes sociales.

El joven mendocino comenzó con su canal llamado “El rincón del expreso”, allí sube contenido, pero no cualquiera. Si no análisis, relatos y opiniones de los partidos que disputa Godoy Cruz de Mendoza.

Cada vez que juega el Tomba, los seguidores de este mendocino esperan lo que él comparte a través de sus redes sociales. Cada partido es una cita obligada para sus seguidores, que esperan ansiosos sus videos llenos de pasión y emoción.

Ya ha subido varios contenidos, en su canal de Tiktok y hasta se refirió al tema de la violencia en el fútbol luego de los incidentes registrados en el partido de Independiente contra la U de Chile en Avellaneda.

Con un estilo cercano al periodismo deportivo, Rami ha logrado captar la atención de miles de usuarios que valoran su pasión, conocimiento y su forma particular de comunicar.

