El ladrón más inesperado desató el caos en un banco turco

Un insólito episodio nocturno terminó con un felino convertido en protagonista inesperado de un operativo policial, dejando a todos entre la risa y la sorpresa

La madrugada en la ciudad de Aydin, Turquía, se convirtió en escenario de tensión. Las alarmas de un banco comenzaron a sonar con fuerza, las luces rojas se encendieron y la policía local se movilizó de inmediato. Todo indicaba que se trataba de un robo cuidadosamente planeado, capaz de poner en jaque a la seguridad de la sucursal.

Los agentes llegaron preparados para enfrentar a una banda organizada. El despliegue fue total: patrulleros, linternas y protocolos de emergencia activados. La expectativa era máxima y el clima, propio de un thriller policial.

Pero el supuesto ladrón resultó ser un gato. El felino había ingresado durante el día y quedó encerrado al cierre del banco. Al deambular entre escritorios y pasillos, activó los sensores de movimiento y desató el caos. Lo que parecía un golpe maestro terminó siendo la travesura de un curioso visitante nocturno.

La policía respondió a la alarma de un banco y descubrió que el “ladrón” era un gato atrapado en la sucursal pic.twitter.com/GG0Nm87fqO — ceciarmy (@ceciarmy) December 1, 2025

La persecución dentro de la sucursal fue breve y desopilante. Los policías, listos para todo menos para un michi, intentaron atraparlo mientras el animal esquivaba con agilidad cada intento. Finalmente, fue rescatado sano y salvo, sin cargos ni antecedentes penales.

El banco recuperó la calma y la policía se llevó una anécdota inolvidable. El gato, por su parte, volvió a la libertad con fama de “delincuente frustrado”. La escena se viralizó en redes sociales y generó miles de comentarios entre la sorpresa y la risa.

El episodio dejó en claro que los sistemas de seguridad funcionan, aunque no distingan entre un ladrón profesional y un felino curioso. Lo que parecía un crimen perfecto terminó siendo una comedia inesperada que recordó a todos que, a veces, los grandes sustos terminan en grandes carcajadas.