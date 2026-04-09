El famoso boliche de La Guanaca cerró sus puertas: ¿adónde se trasladó y cuándo será la inauguración?

La histórica discoteca mendocina inicia una nueva etapa fuera de Chacras de Coria y ya confirmó fecha de inauguración en su nueva ubicación.

La emblemática La Guanaca anunció el cierre de su tradicional local en Chacras de Coria y confirmó su traslado a otro punto del Gran Mendoza, en una decisión que generó nostalgia entre miles de seguidores de la movida nocturna. Lejos de tratarse de una despedida definitiva, el boliche se prepara para una nueva etapa, según confirmó a través de las redes sociales.

Durante años, La Guanaca fue sinónimo de noche mendocina, consolidándose como uno de los espacios más convocantes para salir en la provincia. Ubicado sobre la Ruta Panamericana 82, el boliche marcó a varias generaciones con sus fiestas multitudinarias, su público fiel y su recordado lema “pasión y matraca”, popularizado por la voz de Lalo Mir.

Uno de los símbolos más recordados del lugar fue la icónica guitarra azul en la entrada, una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva de quienes frecuentaban la zona. Para muchos, verla desde la ruta era la señal de que la fiesta estaba por comenzar.

Adónde se traslada La Guanaca

Según informaron a través de redes sociales, La Guanaca se trasladará a avenida San Martín Sur 589, frente a la estación de servicio Octano, en Godoy Cruz. La inauguración está prevista para el próximo 17 de abril, con una propuesta que buscará mantener la esencia del histórico boliche.

Para su regreso, el local ya confirmó un show en vivo de Los Playeros, apostando a una noche de cumbia y celebración que marcará el inicio de esta nueva etapa.