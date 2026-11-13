El escándalo de infidelidad del CEO de Nvidia inspiró memes con IA que coparon las redes sociales

Desde una parodia de la famosa Kiss Cam de Coldplay hasta escenas de películas románticas y videoclips musicales, los usuarios encontraron en la tecnología una manera de llevar la polémica a situaciones insólitas. El protagonista es Jensen Huang, uno de los empresarios más poderosos del mundo tecnológico y su amante.

El mundo de la tecnología quedó sorprendido por una historia que parece combinar romance, espionaje y una trama digna de Hollywood. Jensen Huang, CEO y cofundador de Nvidia, quedó en el centro de una polémica internacional después de reconocer que fue infiel a su esposa, Lori Huang. Pero lo que comenzó como un escándalo personal tomó rápidamente otra dimensión cuando surgieron versiones sobre un posible vínculo de la mujer con la que habría mantenido la relación con los servicios de inteligencia de China.

La noticia no tardó en recorrer el mundo y, como suele suceder con los acontecimientos que generan repercusión en internet, las redes sociales hicieron lo suyo. En cuestión de horas, X, Instagram y otras plataformas se llenaron de memes, imágenes y videos animados con inteligencia artificial que recrean la supuesta historia sentimental del empresario en escenarios que parecen sacados de películas y videoclips.

La particularidad de esta ola viral es que no se trata solamente de fotografías intervenidas o montajes tradicionales. Muchos usuarios utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa para crear escenas audiovisuales hiperrealistas, con movimientos, diálogos y música, en las que Huang y Alice Huang se convierten en protagonistas de historias completamente ficticias.

De la Kiss Cam de Coldplay a las películas románticas

Uno de los videos que más llamó la atención fue una recreación de la famosa Kiss Cam de Coldplay, que recuerda al episodio viral ocurrido durante un recital de la banda en 2025, cuando una cámara enfocó a dos ejecutivos de una empresa tecnológica en una situación comprometedora.

En esta nueva versión, los rostros de los protagonistas fueron reemplazados digitalmente por los de Jensen Huang y Alice Huang. La escena recrea el momento en que ambos quedan expuestos ante una multitud, en una clara referencia a la polémica que atraviesa al empresario.

Pero las parodias no terminaron ahí. Otra de las producciones que circuló por las redes tomó como inspiración la película romántica (500) Days of Summer y dio lugar a una versión bautizada por los usuarios como 500 Days of Chip, un juego de palabras que combina el título del film con los chips que hicieron millonario al fundador de Nvidia.

También aparecieron videos en los que ambos recrean coreografías de canciones populares, como Trouble Maker, además de montajes inspirados en películas de Bollywood y escenas cinematográficas conocidas.

Videoclips, canciones y mucho humor tecnológico

La música también se convirtió en protagonista de esta tendencia. Uno de los montajes más comentados utiliza la canción Confessions Part II, de Usher, cuya letra gira alrededor de una infidelidad. En la recreación, Huang aparece acompañado por otros referentes del mundo tecnológico, en una parodia que juega con la temática del tema musical.

Otra producción utiliza la canción It Wasn’t Me, de Shaggy, mientras que diferentes creadores imaginaron versiones de videoclips conocidos con los protagonistas del escándalo.

Los juegos de palabras tampoco quedaron afuera. Algunos usuarios aprovecharon la relación entre la actividad de Nvidia y la polémica sentimental para crear títulos como Hum Chip De Chuke Sanam, una adaptación humorística de una conocida película india que reemplaza la palabra corazón por chip.

Según un relevamiento de la empresa Copyleaks citado por el medio especializado TechCrunch, al menos 70 publicaciones con contenido manipulado mediante inteligencia artificial habían acumulado alrededor de 8,4 millones de visualizaciones y más de 64.000 interacciones en X hasta el 9 de noviembre. La cifra da cuenta de la velocidad con la que el episodio se transformó en un fenómeno viral.

El trasfondo de una historia que todavía genera interrogantes

Detrás de los memes existe una controversia mucho más delicada. Huang reconoció la infidelidad y pidió disculpas a su familia y a los empleados de Nvidia. En paralelo, surgieron informes periodísticos que vinculan a Alice Huang con una presunta operación de inteligencia china, aunque esas acusaciones no están probadas.

Ante la repercusión del caso, la junta directiva de Nvidia inició una investigación independiente para determinar si el empresario pudo haber sido blanco de una operación extranjera y si existió algún riesgo para la información confidencial de la compañía.

Mientras se esperan novedades sobre esa investigación, internet ya encontró su propia manera de contar la historia. Con escenas románticas, cámaras indiscretas, canciones pegadizas y recreaciones cinematográficas, la inteligencia artificial convirtió una polémica del mundo empresarial en uno de los fenómenos más comentados de las redes durante los últimos días.

La ironía es difícil de pasar por alto: el CEO de una de las compañías que impulsan la revolución de la inteligencia artificial terminó convertido en protagonista de cientos de videos creados con esa misma tecnología. Y esta vez, los usuarios no necesitaron contratar actores ni convocar a Hollywood para armar su propia película.