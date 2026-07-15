El escalofriante hallazgo de un influencer mendocino en una propiedad abandonada: “las brujerías si existen”

El joven recorrió una zona de Junín donde muchos aseguran que es el epicentro de rituales extraños. Compartió el video en las redes sociales y se volvió viral.

Hay personas que creen en la magia negra o las brujerías. Esto pasó en Mendoza cuando el influencer Lisandro Carrasco, conocido por recorrer edificios abandonados y sitios cargados de historia, visitó una antigua propiedad en una zona rural cercana a Junín y registró una serie de objetos que, según relató, estarían relacionados con presuntos rituales.

Según explicó el creador de contenido, decidió visitar el lugar luego de recibir la recomendación de uno de sus seguidores.

Para llegar hasta la propiedad recorrió cerca de 100 kilómetros por caminos rurales hasta alcanzar una antigua construcción abandonada, ubicada en una zona despoblada entre Junín y San Martín.

De acuerdo con testimonios de vecinos que circulan desde hace años, el inmueble es conocido popularmente como “la casa del brujo”, debido a las historias que rodean a un antiguo ocupante que, según versiones locales, realizaba rituales en ese lugar.

Durante el recorrido por las habitaciones en ruinas, Carrasco mostró distintos elementos que llamaron la atención. Encontró cruces ennegrecidas por el fuego, muñecas ya deterioradas, restos de telas, figuras aparentemente quemadas y objetos distribuidos como si formaran parte de antiguos altares.

El influencer aclaró que desconocía el origen de esos elementos, aunque reconoció que el ambiente le resultó inquietante. “El lugar era aterrador, la energía era tremenda, por eso nos fuimos rápido”, expresó durante la grabación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Turismo Lichi (@turismolichi)

La publicación en Instagram generó una fuerte repercusión entre sus seguidores. Muchos usuarios aseguraron conocer el lugar y compartieron historias vinculadas con supuestas prácticas esotéricas desarrolladas años atrás.

Muchos no tardaron en comentar y advertir que: “ahí hacían trabajos de magia”, “no tocaría nada de lo que quedó en ese lugar, “Siempre escuché historias sobre esa propiedad”, escribieron.

Otros seguidores, en cambio, señalaron que el estado de abandono del edificio y la sugestión podrían explicar la sensación de inquietud que transmite el lugar.

Más allá de los relatos que circulan entre vecinos y visitantes, no existen registros oficiales que acrediten que el inmueble haya sido utilizado para rituales de magia negra o actividades similares. Sin embargo, el estado de abandono, los objetos encontrados en su interior y las leyendas urbanas que rodean al lugar alimentaron nuevamente el misterio.